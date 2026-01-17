7 trafik magandasına 445 bin lira ceza

Yeni yılla birlikte trafik cezalarındaki yaptırımlarda değişikliğe gidildi. Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, kent merkezindeki agresif sürücülere yönelik denetimlerini artırdı. Trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalarda caddelerde drift atarak hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin ve yayaların can güvenliğini tehlikeye atan 7 sürücü suçüstü yakalandı.

EHLİYETİ DAİMİ OLARAK İPTAL EDİLDİ

13-14 Ocak tarihlerinde yaptıkları denetimler sırasında durdurulan 7 sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1-d maddesi gereğince işlem yapıldı. Sürücülerden 6'sının ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, bir sürücünün ise son 5 yıl içerisinde ikinci kez drift yaparken yakalanması nedeniyle ehliyeti daimi olarak iptal edildi. 7 sürücüye toplamda 445 bin 574 TL idari para cezası kesildi. Haklarında trafik yönünden idari para cezası uygulanan sürücüler, 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan adli işlem yapılmak üzere polis merkezlerine teslim edildi. Emniyet yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, trafik güvenliğini ve vatandaşların canını hiçe sayan trafik magandalarına geçit verilmeyeceği ve denetimlerin aralıksız süreceği ifade edildi.