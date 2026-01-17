Dijital platformlarda büyük tehlike! Uzmanlardan uyarı: En çok çocukları ve gençleri etkiliyor
Sosyal medya platformlarında artan müstehcen içerikli yayınlar uygulamaların 'algoritma' politikalarıyla daha da geniş bir kesimi yayılıyor. Özellikle çocukların gelişimini olumsuz biçimde etkileyen 'teşhir' görüntüleriyle birlikte karşı uzmanlar; yalnızlaşma, içine kapanma ve aileden uzaklaşma yaşandığı uyarısı yapıyor.
Sanal medya adeta dipsiz bir kuyu ve o kuyudaki tehlike her geçen gün büyüyor. Tik Tok, Youtube, Instagram ya da X fark etmiyor, o platformlardaki içerikler özellikle çocuklar için ciddi riskler barındırıyor.
"ETKİLEŞİM İÇİN MÜSTEHCENLİK"
Prof. Dr. Ali Murat Kınık, "Özellikle bunu Tik Tok, Youtube, X gibi sanal medya mecralarında görüyoruz. Bu mecraların çoğunun menşei yurt dışı" ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Oytun Erbaş da konuyla ilgili " Yeni adıyla x eski adıyla Twitter olan mecra, Tik Tok bence bir aile ve millet sorunu. İnsanlar çok fazla etkileşim alıyor ve bu etkileşim arttırmak için daha müstehcen, daha şiddet eğilimli davranıyor. İnsanlar bir suç işliyor onu paylaşıyor bu mecralardan. O zaman Tik Tok ve X mecrası demek, müstehcenlik ve sapıklık camiası demek" dedi.
Prof. Dr. Oytun Erbaş "Sanal medyada çıplaklık ve müstehcenlik normalden daha öte bir seviyede. Çünkü herkes kendini teşhir ediyor, takipçi kazanmak istiyor. Fotoğraflarını filtreli yapıyor, filtreli yapınca böyle bir insan yok esasında." dedi.
SANAL MEDYA ERGENLİĞİN ERKENE KAYMASINA SEBEP OLUYOR
Bu tür paylaşımlara daha çok maruz kalan çocuklarda erken ergenlik, davranış bozuklukları ve algı karmaşası daha çok görülüyor. Peki sanal medya müstehcenliği nasıl dayatıyor? Prof. Dr. Oytun Erbaş bunu "Sanal medya teşhirci içeriklerin artmasıyla bu sefer beyin daha erken çalışmaya, ergenliğin de daha erkene kaymasına sebep oluyor" dedi.
Eğlence, mizah ve popülerlik kılıfına sokulan müstehcen içerikler sanal medyada çocukların karşısına sıkça çıkarılıyor ancak bu içerikler sanıldığı kadar masum değil.
Psikolog Aysu Çelenoğlu "Çocuklar sürekli çıplaklık görüntülerine maruz kaldığında bu durumu normalleştirmeye başlıyorlar. Hayatlarında daha açık giyinmek, özgürlük, güven gibi kavramlar haline dönüşebiliyor." dedi.
Bu durumla ilgili bir sosyal medya fenomeni küçüklüğünden beri maruz kaldığı içeriklerle ilgili yorum yaptı. Fenomen "Ben mesela bugün açık giyinmediğim için her gün üzülüyorum. İçimden bir ses "daha açık giyinebilirdim bu şansı bugün kaybettim" diyor hep" dedi.
Erken ergenliğe giren çocuğun fiziksel gelişimi duruyor. Uzmanlara göre bilinç altına giren o içerikler çocukların ergenlik yaşını geri çekebiliyor. Prof. Dr. Oytun Erbaş "Çocuk bunu anlamaz ama beyin bunu algılar. Çocuk oradaki çıplaklığı mantık olarak tezahür edemez. Ama beynimizin iç kısmı burayı algılar ve FSH ve LH hormonlarını etkiler. Çocuklarda hızlı bir büyüme atağı ve boy kısalığı oluşur. Çünkü ne kadar ergenliğe erken girerseniz boyunuz o kadar kısa kalır. Son 100 yılda ergenlik 1 sene geri gitmiştir. Cinsel serbestlik, teşhircilik ve sanal medyanın devreye girmesi yüzünden" dedi.