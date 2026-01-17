İlklerin akvaryumu ihmal kurbanı

AK Parti döneminde Türkiye'nin eğitim amaçlı ilk ve tek akvaryumu olarak Keçiören'e kazandırılan Deniz Dünyası, CHP'li Keçiören Belediyesi yönetimi altında bakımsızlığa terk edilerek kapatıldı. Tesiste bulunan binlerce balık ve iki Nil timsahının öldüğü belediye yönetimince itiraf edildi. Keçiören Belediyesi, Deniz Dünyası'nın kapatılma gerekçesini açıklarken, "Tesis bünyesinde 1 adet vatoz ve 4 adet köpekbalığına ait ölüm vakası kayıt altına alınmıştır. Söz konusu olaylara ilişkin tutanaklar ve görsel kayıtlar mevcuttur. 2 adet timsaha ilişkin ölüm vakası için Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından gerekli işlemler tesis edilmiş" itirafında bulunuldu.