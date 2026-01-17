Karlov suikastının planlayıcısı adını değiştirdi

FETÖ'nün MİT mahrem yapılanmasının en kritik isimlerinden olan Cemal Karaata'nın adını Salih Ada olarak değiştirdiği tespit edildi.

KAÇIRILMAKTAN KORKUYOR

Rus Büyükelçi Karlov suikastının firari organizatörü Karaata'nın isim değiştirmesindeki en büyük sebeplerden biri Rusya tarafından kaçırılma korkusu olduğu öğrenildi. Türkiye'de kırmızı bültenle aranan Karaata'nın, "Waterloo The Boardwalk Suite 406" adresinde bulunan "Qualia Counselling Services" adlı şirkette psikoterapist pozisyonunda anksiyete, depresyon ve öfke kontrolü konularında çalıştığı belirlendi.

Sadık ve Yavuz kod adlarını kullanan Cemal Karaata, firar etmeden önce Türkiye'de kapatılan Fatih Üniversitesi'nde İngilizce Bölümü'nde yardımcı doçent unvanıyla çalışıyordu. FETÖ'nün MİT mahrem imamlarından olan Karaata, casusluk faaliyetlerini de akademisyen kimliği ile perdeliyordu. Cemal Karaata'nın, Kanada güvenlik birimleri ile de periyodik görüşmeler yaptığı belirlendi. FETÖ'nün kritik devlet kurumlarına sızmak için casusluk ağı kurduğu, mahrem imamlarınca yönlendirilen örgüt militanlarının her türlü bilgi ve belgeyi elde etmeye çalıştığı, öğrenebildikleri her bilgiyi bu casusluk şebekesine aktardığı belirlendi.

Örgüt, Avrupa ve Amerika kıtasında firari olarak yaşayan casusluk şebekesinin önemli isimlerinin hayatını en iyi şekilde devam etmesini sağlıyor. Sadece lüks yaşamlarına devam etmiyor ayrıca örgüt tarafından en üst seviyede güvenlik önlemleri ile gizleniyorlar. Örgütün kritik isimleri güvenlikleri için bulundukları ülkelerde isim değişiklikleri yapıyor. Kendilerinin ve ailelerinin bazen farklı Türkçe isimler bazen de yabancı isimler kullandıkları tespit edildi. Örgütün çeşitli bölge, eyalet ve ülke yapılanmalarında mahrem imamları görevlendirdiği, ABD'de faaliyet gösteren yüzlerce Charter School'da yine mahrem casuslarına çeşitli kadrolar veya unvanlar altında maaş bağladığı da biliniyor.

15 Temmuz başarısız darbe girişimi sonrasında MİT mahrem yapılanmasına bağlı FETÖ militanları MİT TIR'ları, Karlov suikastı ve diğer casusluk davalarından yapılan yargılamalarda 30 yıla varan ceza aldı. Cemal Karaata gibi örgüt yöneticileri ve casusluk şebekesinin kilit isimleri ise Türkiye'den kaçtı. Bu isimler örgütün bütün imkânlarından istifade ederek rahat yaşamlarına devam ediyor. Nitekim Cemal Karaata da Kanada koşullarına göre oldukça rahat bir yaşam sürüyor. Çocuklarının okul masrafları örgüt tarafından karşılanıyor. Eşinin arabası, oturdukları bahçeli lüks ev örgütün finansmanı ile temin edilmiş. Ayrıca Karaata ve ailesinin tüm ihtiyaçları da örgüt tarafından karşılanıyor.