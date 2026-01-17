NATO, Kargu ve Alpagu’yla korunacak

Türk savunma sanayii, ihracattaki başarılarına her geçen gün bir yenisini ekliyor. STM tarafından geliştirilen milli vurucu İHA sistemleri KARGU ve ALPAGU, NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyesi bir ülkeye yönelik entegre otonom sistemler projesi kapsamında Avrupa pazarına taşınıyor. Bu projeyle birlikte, STM'nin İHA sistemlerinin ihraç edildiği kıta sayısı 4'e, ülke sayısı ise 15'e ulaştı. Türk güvenlik güçlerinin envanterinde yer alan ve sahada başarıyla kullanılan döner kanatlı vurucu İHA sistemi KARGU ile sabit kanatlı vurucu İHA sistemi ALPAGU'nun Avrupa'ya yönelik ilk ihracat sözleşmesi imzalandı.

AB ve NATO üyesi bir ülke ile STM arasında imzalanan sözleşme kapsamında, KARGU ve ALPAGU'nun yerel kullanıcı ihtiyaçları ve operasyonel doktrinle uyumlu şekilde kara araçlarına entegre edilmesi planlanıyor. Bu süreçte STM, yalnızca platform teslimi değil; savaş yönetim sistemi yazılım entegrasyonlarını, ilgili ülkenin mevcut sistemleri ve operasyonel konseptleriyle uyumlu olacak şekilde gerçekleştirecek