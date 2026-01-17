Oktay Kaynarca’nın uyuşturucu testi negatif çıktı: Devletimin operasyonlarını destekliyorum

Uyuşturucu soruşturması kapsamında ifade veren Oktay Kaynarca'nın uyuşturucu test sonucu negatif çıktı. Kaynarca yaptığı açıklamada "Haysiyet, şeref, onur, vicdan, merhamet, hayat yolculuğumun değişmez kavramları. 'Alnım açık başım dik' sözümü ispat etmiş oldum. Yurtiçinden ve yurtdışından milyonlarca destek gelmesi hayatımın geri kalanı için çok büyük bir motivasyon oldu. Bana bu gururu yaşatan siz milyonlarca vicdanlı insana sahip olmak benim için ödüllerin en büyüğüdür. Kimsenin şüphesi olmasın ki, devletin yapmış olduğu uyuşturucu operasyonuna olan desteğim ise sonuna kadar devam edecektir" dedi. Öte yandan Klein adlı gece kulübünün işletmecisi Burak Fahri Yön ve mesul müdür Ayşe Tarım'ın saçlarında kokain maddesi tespit edildi. Eski futbolcu Ümit Karan da "Uyuşturucu madde veya uyarıcı madde ticareti" suçundan tutuklama talebiyle hâkimliğe sevk edildi. Karan'la birlikte hakimliğe sevk edilen 13 kişi tutuklanırken Çağla Boz, Ali Gürbüz, Fatih Gürdeğir, Emir Sağıroğlu, Ulaş Yağmur ve Bade Nogay'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bir kişinin ise işlemleri sürüyor.