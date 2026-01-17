AK Partili Yayman’dan Özgür Özel’e sert cevap: Depremzede şehrimize gelmeniz çok zaman aldı!

Belediyeleri rüşvet batağına saplanan, yolsuzluk ve irtikap soruşturmaları ile kirli pazarlıkların gün yüzüne çıktığı Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde skandalların ardı arkası kesilmedi. Parti içerisindeki çekişmelerinin bir an olsun eksilmediği CHP'de, Özgür Özel Belediyelerindeki yolsuzluk skandallarına tek söz edemedi. Bunun yerine devletin milleti ile el ele verdiği deprem konutlarını eleştirdi.

Asrın felaketinin vurduğu Hatay 'a 3 yılın ardından ilk kez miting yapmak için Özgür Özel 'in devletin binbir emekle yaptığı deprem konutları ile ilgili asılsız iddiaları, sosyal medyanın da tepkisini çekti. Özel'in skandal açıklamalarına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman sosyal medya hesabından yanıt verdi.

"SİZ PARTİ İÇİ ÇEKİŞMELERLE MEŞGULKEN…"

CHP'nin unuttuğu Hatay'ı 3 yıl sonra hatırladığını söyleyen Yayman, sözlerine şöyle devam etti:

Sayın Özgür Özel, Unuttuğunuz Hatay'ı hatırlamanız güzel! Zararın neresinden dönerseniz kardır! Fakat depremzede şehrimize gelmeniz çok zaman aldı. Depremin üzerinden üç yıl geçti; Hatay'a uzun zaman sonra ilk defa geliyorsunuz.

Siz parti içi çekişmelerle, şaibelerle, yolsuzluk iddialarıyla ve kendi gündemlerinizle meşgulken; AK Parti ve Cumhur İttifakı, ilk günden itibaren Hatay'daydı, sahadaydı, milletimizin yanındaydı.CHP'li belediyeler Hatay için verdikleri sözlerin hiçbirini tutmadı. Bir cami de yapmadınız! Bir kreş yapmadınız! Bir ev de, bir sağlık ocağı da.

Sayın Özel Elinizden tutan mı vardı? Sizi engelleyen kimdi? Hatay enkaz altındayken de, yeniden ayağa kalkmaya çalışırken de ortada yoktunuz.

Deprem turisti olarak dahi bölgeye gelmediniz. Bugün edilen sözler, geç kalmış ve inandırıcılığını yitirmiş talihsiz cümlelerdir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde; AK Parti ve Cumhur İttifakı, planlı, kararlı ve sabırlı bir şekilde çalışarak deprem bölgemizi ayağa kaldırdı. Hatay, azimle ve inançla, küllerinden doğan Anka kuşu misali yeniden dirildi. Hatay asla unutulmadı. Sayın Özel Deprem üzerinden dahi Dezenformasyon yapıyorsunuz. Hatay'ı kimin unuttuğunu bu şehir çok iyi biliyor. Ulu Camii çok iyi biliyor…