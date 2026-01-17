‘Şehitlerimizin emaneti bizim başımızın tacı’

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2022'de Pençe-Kilit Harekâtı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Selahattin Taşkın'ın 1. sınıfa giden oğlu Aras Talha Taşkın'ı ilk karne töreninde yalnız bırakmadı. Bakan Göktaş, "Şehitlerimizin, aziz kahramanlarımızın emaneti her zaman başımızın tacı. Onlara sahip çıkmaya devam edeceğiz. Sadece burada değil, tüm Türkiye genelinde 39 şehit çocuğumuz, 461 gazi çocuğumuzun ilk karne heyecanını paylaşacağız" diye konuştu. İHA