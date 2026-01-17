SON DAKİKA... Bakan Yerlikaya duyurdu! Kırmızı Bülten ile aranan 17 şüpheli Türkiye’ye getirildi!

EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Asayiş, Siber ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlıkları koordinesinde; Yurt dışına kaçan ve haklarında uluslararası ya da ulusal düzeyde arama kararı bulunan 17 suçlu, Almanya, Irak, Azerbaycan, Bosna Hersek, Belarus, Gürcistan, İtalya, Kırgızistan, Kosova, Kuzey Makedonya ve Yunanistan'da ilgili ülkelerin kolluk kuvvetleriyle ortaklaşa yürütülen çalışmalar sonucu yakalandı.

ALMANYA VE IRAK'TA PEŞ PEŞE YAKALAMALAR

Operasyonlar kapsamında, "Çocuğun Cinsel İstismarı" suçundan Kırmızı Bültenle aranan E.T., "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçundan aranan A.B., "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma" suçlarından aranan K.B. ve Ö.V., "Çocuğun Cinsel İstismarı ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarından aranan D.H. ile "Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan aranan M.D. Almanya'da yakalandı. "Kasten Yaralama" suçundan Kırmızı Bültenle aranan R.Ö. Irak'ta, "Uyuşturucu Madde İthal Etme" suçundan Kırmızı Difüzyonla aranan İ.F. Belarus'ta gözaltına alındı.

12 ÜLKEDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

"Nitelikli Yağma ve Hırsızlık" suçlarından aranan R.Y. Kırgızistan'da, "Çocuğun Cinsel İstismarı ve Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarından aranan M.U. Kosova'da, "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan aranan O.Y. Yunanistan'da, "Kasten Öldürme" suçundan aranan İ.D. Bosna Hersek'te yakalandı. Ulusal seviyede aranan şüphelilerden B.G. Azerbaycan'da, M.D. Irak'ta, S.T. İtalya'da, M.S. Gürcistan'da, H.M.K. ise Kuzey Makedonya'da yakalanarak Türkiye'ye iadeleri sağlandı.

"SUÇ ÖRGÜTÜ ÜYELERİNİ ÜLKEMİZE GETİRECEĞİZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Hangi bültenle aranırsa aransın, organize suç örgütü üyelerini ve zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.