Son dakika! Başkan Erdoğan’dan net mesaj: Sanal bahis ve kumarın kökünü kurutacağız!

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda "Birlik Vakfı 40. Kuruluş Yıl Dönümü Programı"na katıldı. Başkan Erdoğan, "Dijital tekno kültürün bilhassa gençlerimizin üzerindeki olumsuz etkilerini sadece topyekün bir dayanışma ruhuyla engelleyebiliriz." dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Vakfımızın farklı birimlerinde vazife üstlenmiş artık aramızda olmayan tüm büyüklerimize rahmet diliyor, ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

Vakfımızın niyeti hayır olduğu için gayreti de hayırlı neticelerle taçlanıyor. Bu ocaktan yetişen kardeşlerimiz iş hayatından siyasete, akademiden bürokrasiye her alanda hizmet ediyorlar. 29 Mayıs 1985'ten beri tekerleğin tümsekte kalmasını bekleyenlere rağmen bütün bu hizmetleri yaptık ve yapmaya devam edeceğiz.

İnşallah daha nice yıllar boyunca birlik vakfımızın ülkemize özveriyle hizmet edeceğine yürekten inanıyorum. Milli Türk Talebe Birliğini bitirmek istediler. Zorla bıraktırılan sancağı Birlik Vakfı devralmıştır. Birlik Vakfı daima milli iradenin yanında yer almıştır.

"BAĞIMLILIK MODERN ZAMAN VEBASI"

LGBT gibi sapkın akımlardan bağımlılığa, aile kurumuna yönelik saldırıya, 86 milyon vatandaşımızı da tehdit eden meydan okumalarla yüz yüzeyiz. İnsanımızı bataklığa sürükleyen sanal bahis ve kumar belasını bitirmek için kapsamlı bir eylem planı ortaya koyduk. Toplumun çekirdeği olan aileyi güçlendirmek için çeşitli projeleri faaliyete geçirdik. Bağımlılık denilen modern zaman vebasının başını erkenden ezmezsek yarın daha derin sosyal krizlerle karşı karşıya kalırız.

Dijital tekno kültürün bilhassa gençlerimizin üzerindeki olumsuz etkilerini sadece topyekün bir dayanışma ruhuyla engelleyebiliriz. Gençlerimizin rol model gördüğü sporcularımızın, sanatçılarımızın, kanaat önderlerinin bu mücadeleyi (sanal kumar ve bahis) sahiplenmesine ihtiyacımız var.

MUHALEFETE TEPKİ: BELEDİYELERi HARACA BAĞLADILAR

Belediyeleri haraca bağlayan rüşvetsiz selam dahi almayan bir avuç rant şebekesinin gündemine hapsolmuş vaziyetteler. Ana muhalefetin ne fikri var ne de siyasi vizyonu. Her gün on yerde konuşuyorlar ama ortada elle tutulur hiçbir şey yok.