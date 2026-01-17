Son dakika! YPG/SDG geri çekiliyor! Suriye Ordusu Deyr Hafir bölgesine giriyor
Son dakika haberi: Suriye ordusu, Fırat Nehri’nin batısında terör örgütü YPG/SDG’nin işgalinde olan Deyr Hafir bölgesine ilk askeri birliklerin girmeye başladığını duyurdu.
Son dakika haberi: Suriye ordusu, sabah saatlerinde kentin kırsalında Humeyme köyüne giriş yapmak amacıyla birliklerini sevk etti. Yollarda yer alan toprak bariylerin kaldırılmasının ardından Suriye ordusu Deyr Hafir'de kontrolü sağlamak amacıyla kentin batısından bölgeye giriş yaptı.
Suriye Devlet Televizyonu el-İhbariyye, Suriye ordusu birliklerinin ilk gruplarının, Deyr Hafir şehrinden başlayarak Fırat Nehri'nin batı bölgesine giriş yapmaya başladığını duyurdu.
TERÖR ÖRGÜTÜ YPG/SDG ÇEKİLİYOR!
Suriye ordusunun hedef aldığı terör örgütü YPG/SDG'nin elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin, örgüt unsurlarının sabah saat 07.00 itibarıyla Fırat Nehri'nin doğusuna çekileceğini açıklamıştı.