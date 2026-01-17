Takoz siyasetine rağmen açıldı

Yapım çalışmaları CHP'liler tarafından açılan davalar nedeniyle 3 kez durdurulan İzmir'in Bergama ilçesindeki Millet Bahçesi, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan ve TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur'un katılımı ile açıldı. Açılış törenine AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin'in yanı sıra AK Parti İzmir milletvekilleri de hazır bulundu. Açılışta konuşan AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, projenin toplam 52 bin metrekarelik bir alanda 1 milyar liraya mal olduğunu söyledi.

İnan konuşmasının devamında; "Ama biz inadına hizmet dedik, engelleri tek tek aştık. Dün her plana itiraz edenler, İzmir Büyükşehir Belediyesi için söylüyorum, mahkeme kapılarını aşındıranlar, bugün bakanlığımızın yaptığı son plana sesini çıkarmıyor. Ne değişti arkadaşlar? Plan mı değişti? Yer, aynı yer. Değişen tek şey yerel yönetimin rengi. Seçim geçti, yönetim değişti, dükkânlar ve otopark kendi yönetimlerine geçti. Hukuki itirazlar, bıçak gibi kesildi. Dün istemeyiz, yanlış dedikleri proje, bugün mülk sahibi olunca tatlı geldi. İşte bu ikircikli tavırdır, bu samimiyetsizliktir. İşinize gelince hukuk, işinize gelince suspus olmayı da aklımızdan çıkarmayacağız. Biz bu çifte standardı da Bergama halkının vicdanına ve takdirine bırakıyoruz" dedi.