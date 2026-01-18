1.5 milyon hastaya şifa

Doğu Anadolu Bölgesi'nin sağlık üssü olarak gösterilen Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi, geçen yıl yurt içi ve yurt dışından gelen yaklaşık 1.5 milyon hastaya sağlık hizmeti sundu. Üniversite yerleşkesi içerisinde 63 yıl önce kurulan hastane; erişkin kemik iliği nakli merkezi, tam donanımlı acil kompleksi, organ nakli, kalp, tüp bebek, hiperbarik oksijen, ağrı tedavisi, göz bankası ve göğüs cerrahisi gibi birçok önemli merkezi bünyesinde barındırıyor. Günlük ortalama 4 bin hastaya hizmet verilen hastanede, 1419 hasta yatağı, 27 ameliyathane ve 189 yoğun bakım yatağı bulunuyor. Yaklaşık 1400 yatak kapasiteli hastanede yıl boyunca 38 organ nakli, 37 kök hücre nakli, 58 kornea nakli ve 394 tüp bebek uygulaması gerçekleştirildi. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Atilla Eroğlu, Araştırma Hastanesinin bölgedeki yaklaşık 17 kente, komşu ülkelere ve Orta Asya'ya ciddi hizmetler sunduğunu söyledi. Eroğlu, "900'ü aşkın hekimimizle bu hastalarımızın tetkik, teşhis ve tedavisinde görev almaktayız" dedi.