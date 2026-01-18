Alevi derneklerinden CHP’ye siyah çelenk

Kayseri'de Hacı Bektaş Veli Vakfı ile 12 Alevi derneğinin temsilci ve yöneticileri, CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer'e ait olduğu iddia edilen ifadeler nedeniyle CHP Kayseri İl Başkanlığı binası önüne siyah çelenk bıraktı. Kayseri Hacı Bektaş Veli Vakfı, Kayseri Hacı Bektaş Veli Derneği ve çeşitli köy derneklerinden oluşan grup, CHP İl Başkanlığı önüne yürüyerek tepkisini dile getirdi. Alevi kurumları, Özer'in sosyal medyada bir sohbet sırasında "Alevileri tanıdıkça MHP'lileri baş tacı yaptım" dediği yönündeki iddialar üzerine süreci titizlikle ele aldıklarını belirtti. Basın açıklamasını yapan Kayseri Hacı Bektaş Veli Vakfı ve Derneği Başkanı Abbas Tan, iddiaların doğruluğunu araştırmak için parti yöneticileriyle görüştüklerini, Ümit Özer'in ise sözlerin kendisine ait olmadığını ifade ettiğini aktardı. Tan, buna rağmen kamuoyuna açık bir yalanlama ya da açıklama yapılmadığını, bu nedenle Alevi kurumları olarak açıklama talep ettiklerini söyledi. Tan, "Sözler kendisine aitse özür dilenmesini, ait değilse de açıkça 'bana ait değildir' denilmesini istedik. Ancak iki gün boyunca bir açıklama yapılmadı. Daha sonra yapılan açıklama ise bizleri ve kamuoyunu tatmin etmedi" dedi. Amaçlarının CHP'yi veya partilileri hedef almak olmadığını vurgulayan Tan, "Alevi inancının hiçbir siyasi görüş, kişi ya da grupla kıyaslanmasına ve siyasi tartışmalara malzeme edilmesine rıza göstermeyiz" ifadelerini kullandı. Grup daha sonra CHP İl Başkanlığı önüne siyah çelenk bıraktı.