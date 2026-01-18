Dünya Suriye’yi A Haber’den izledi

Suriye ordusu sivil hassasiyeti oldukça yüksek nokta operasyonları gerçekleştirirken peşi sıra yaptığı açıklamalarla da masumların hedef olmasını engelliyor. Bu kapsamda Harekât Komutanlığı bölgedeki sivilleri PKK terör milislerinin mevzilerinden ve SDG'nin müttefiki devrik rejim kalıntılarından derhal uzak durmaya çağırdı. Ordudan yapılan açıklamada, örgütün üst düzey isimlerinden Bahoz Erdal'ın, 'Suriye halkına ve ordu birliklerine karşı yürütülen askeri operasyonları koordine etmek' amacıyla Kandil Dağı'ndan Tabka bölgesine geldiği belirtildi.

Suriye ordusu Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerini yaptığı operasyonda YPG/SDG'den temizlemişti. Öte yandan Suriye'de terör örgütü YPG'den temizlenen Deyr Hafir bölgesine ilk kez giren A Haber ekibi, teröristlerin arkalarında bıraktığı yıkımı ve sinsi planları yerinde görüntüledi.

A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, "YPG'li teröristler arkalarına bile bakmadan buradan kaçtılar ancak giderken sivil evleri tuzaklamayı ihmal etmediler" sözleriyle bölgedeki sinsi tehlikeye dikkat çekti. Poşetlenmiş ve sandıklara gizlenmiş patlayıcıları gösteren Geçgel, "İşte YPG'nin mühimmatları şu anda ekranlarınızda. Sivil evlere yerleştirilen bu patlayıcılar her an infilak etmeye hazır halde bırakılmış. İçerisinde el yapımı patlayıcılar ve mayınların olduğu belirtiliyor" dedi.