Muhalefetin gündemi bir avuç rant şebekesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen Birlik Vakfı 40. Kuruluş Yıldönümü'nde konuştu: Biz "Teknofest Gençliği" dedikçe; biz "Ruh köküne bağlı, imanlı, ahlaklı, nitelikli gençler yetiştirmeliyiz" dedikçe birileri rahatsız olur. Batı'dan kopyaladıkları gardırop modernleşmesini yıllarca bu ülkeye "çağdaşlık" diye pazarladılar. Hem Batı'yı hem Doğu'yu bilen bir gençliği ideolojilerine tehdit olarak görüyorlar. Bugün yaşadığımız pek çok sorunun temelinde bu çarpık zihniyet bulunmaktadır. Jakoben, elitist, üstenci anlayışın egemen olduğu dönemlerde toplumu bir arada tutan çimento zayıfladı, milli bünyemiz daha kırılgan hale geldi. 23 yıldır aynı zamanda birikmiş bu yanlışları da düzeltmeye çalışıyoruz. Saygıdeğer misafirlerim; tabii burada bu tür meseleleri konuştuğumuzda umutlarımızı zayıflatan bir gerçeği teessüfle dikkatinize sunmak durumundayım. Biz milli meselelerde güç birliği yapalım dedikçe, maalesef muhalefette aynı hüsnüniyeti göremiyoruz. Türkiye'deki muhalefetin milletin dertlerini dert edinmek, memleketin sorunlarına çözüm üretmek gibi bir alışkanlığı yok. Bilhassa iktidarın alternatifi olması gereken ana muhalefet partisinin böyle bir gündemi, kaygısı, tasavvuru, niyeti mevcut değil. Dünyada ne olup bittiğini, insanlığın nereye gittiğini, gençleri hangi tehdit ve tehlikelerin beklediğini takip edeceklerine; belediyeleri haraca bağlamış, ücretsiz selam dahi almayan bir avuç rant şebekesinin gündemine tamamen hapsolmuş vaziyetteler.

BİRLİK VAKFI HEP HAKKIN VE HAKİKATİN CEPHESİNDE OLDU

Milli Türk Talebe Birliği'nin özünü oluşturan Birlik Vakfı'nı, 28 Şubat'ın yasakçı zihniyetinden vesayet odaklarıyla mücadeleye, Gezi olaylarından 15 Temmuz kanlı ihanetine, en kritik dönemeçlerde, ateşten gömlek giydiğimiz tüm imtihan günlerinde hep milletin yanında, hakkın ve hakikatin cephesinde gördük.

KUMARI MEŞRULAŞTIRIYORLAR İÇKİYE ÖZENDİRİYORLAR

Alkolün, uyuşturucunun, kumarın yuvaları dağıttığı ortadayken bunlar çıkıyor, grup kürsülerinden kumarı meşrulaştırıyor, içkiyi özendiriyorlar. Mezar başında kadeh tokuşturmak gibi saçmalıkları savunuyorlar. LGBT denilen aile ve fıtrat düşmanı akımlara hamilik yapanlar yine bunlar. Sokak eylemlerinde öne sürdükleri gençler üzerinden prim toplamaya çalışanlar yine bunlar.

EN BÜYÜK ESERLERİ HAKARET SÖZLÜĞÜ

Görevini yapan jandarma personeline, yolsuzlukların peşine düşen yargı mensuplarına, baklava kutularına gizlenen rüşveti deşifre eden polislere hakaret eden, şiddet uygulayan, tehdit eden aynı şekilde yine bunlar. Ne bir fikir ne bir öneri ne de siyasetin ufkunu açan bir proje. Her gün 10 yerde konuşuyorlar ama ortada elle tutulur hiçbir şey yok. Durum öyle vahim ki böyle giderlerse en büyük eserleri olarak onlardan geriye sadece hacimli bir hakaret sözlüğü kalacaktır.

UZAKTAN KUMANDALILARI BU MİLLET CİDDİYE ALMAZ

ANA muhalefet yönetimi eğer gerçekten Türkiye merkezli siyaset yapmak istiyorsa kendilerini düzeltmeli, bu anormallikten kurtulmalı, iradelerine vurulan vesayet zincirlerini parçalayıp atmalıdır. Diğer türlü uzaktan kumandayla kontrol edilenleri ne millet ciddiye alır ne de biz muhatap alırız.

SANAT VE SPOR DÜNYASINA ÇAĞRI: MODERN ZAMAN VEBASI BAĞIMLILIĞI BİRLİKTE YENEBİLİRİZ

İnsanımızı bataklığa sürükleyen sanal bahis ve kumar belasının kökünü kurutmak için kapsamlı bir eylem planını uygulamaya koyduk. Aynı şekilde toplumun çekirdeği olan aileyi güçlendirmek amacıyla farklı projeleri hayata geçirdik. Çocuk başına yapılan ödemelerin artırılmasından yuva kurmak isteyen gençlerimize yardımcı olunmasına kadar pek çok destek paketini devreye aldık. Fakat şurası bir gerçektir ki; bağımlılık gibi, aile kurumuna yönelik saldırılar gibi, uyuşturucu, sanal bahis ve kumar gibi küresel boyutu olan tehditlerle mücadele yalnızca devlet eliyle yürütülemez. Yürütülse dahi arzu edilen neticeye ulaşılamaz. Bilhassa bağımlılık denilen modern zaman vebasının başını erkenden ezmezsek, Allah korusun, yarın daha derin sosyal krizlerle karşılaşabiliriz. Bakınız, çok açık söylüyorum: Gençlerimizi, neslimizi, geleceğimizi hedef alan bu saldırı dalgasını ancak bir olursak, birlikte hareket edersek, birlikte savaşır ve püskürtürsek engelleyebiliriz. Yetmez; komşularımızla da el ele verip onlara da el uzatmak, onlara da yardımcı olmak mecburiyetindeyiz. Bunun için toplumun her kesiminin desteğine, katkısına ihtiyacımız var. Gönüllü kuruluşlarımızın, medyamızın, üniversitelerimizin bu mücadelede bize omuz vermesine ihtiyacımız var. Gençlerimizin rol model gördüğü sporcularımızın, sanatçılarımızın, kanaat önderlerimizin bu mücadeleyi sahiplenmesine ihtiyacımız var.

AİLEYİ KORUYACAĞIZ

Küresel ölçekte kültür emperyalizminin dayatmaları sebebiyle bireyden aileye, aileden de topluma uzanan bir tefessüh riskiyle karşı karşıyayız. LGBT gibi sapkın akımlardan bağımlılığa, mahremiyetin yok olmasından aile kurumuna dönük saldırılara, 7'den 70'e tüm insanlığa, bununla birlikte 86 milyon vatandaşımızı da tehdit eden meydan okumalarla yüz yüzeyiz. Aileyi önemsiz hale getirmeyi, değerlerimizi yıpratmayı, gençlerimizi manen ve ruhen çökertmeyi, bu melun kuşatmayı el ele kırabiliriz. Aileyi koruyacağız.

100 YILIN DEVLET BAŞKANI ÖDÜLÜ

PROGRAMDA, İsmail Kahraman'ı anlatan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Kahraman'la ilgili düşüncelerini paylaştığı "Bir Kahraman, Bin Selam Kutlu Yürüyüş" belgeselinin de gösterimi yapıldı. Erdoğan kürsüye çıktığında, "MTTB burada reisinin yanında" sloganları atıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun da katıldığı programda Erdoğan'a, Kahraman tarafından "100 Yılın Devlet Başkanı Ödülü" verildi.