Okulu bitirdiler muhtar seçildiler

Kemer'de 4 çocuklu ailede büyüyen Münevver Erkal ve Pınar Balaban kardeşler, 'Kızlar okumaz' denilerek, ilkokuldan sonra okula gönderilmedi. Münevver Erkal ve Pınar Balaban, içlerinde ukde kalan okuma hayalini, evlendikten sonra eşlerinin desteğiyle gerçekleştirebildi. Münevver Erkal, 2 yıllık Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı ön lisans bölümünü, Pınar Balaban da liseyi bitirip, hayallerini gerçeğe dönüştürdü. 2 kız kardeş okumakla kalmayıp, 12 mahalleden oluşan 50 bin 436 nüfuslu Kemer'in ilk kadın muhtarları olmayı da başardı. Münevver Erkal, 2019 yılından bu yana 3 bin 254 Yeni Mahalle'nin 2 dönemdir muhtarlığını yaparken, Pınar Balaban komşu mahalle olan 11 bin 934 nüfuslu Arslanbucak'a 2024'te muhtar seçildi.

KEMER'İN İLK KADIN MUHTARI

3 çocuk annesi Münevver Erkal, 2019 seçimlerinde Kemer'in ilk kadın muhtarı seçildiğini anlattı. Erkal "5 yıllık dönemimden sonra tekrar aday oldum ve ikinci defa mahallelim beni seçti. Mahallelim çok alışık değildi bir kadına. İlk göreve başladığımda buraya gelenler, beni sekreter sanıyor, 'Muhtar nerede' diye soruyorlardı. Baktım bu iş böyle olmayacak kapıma fotoğrafımı yaptırdım, ismimi ve soyadımı yazdırdım, 'Buranın muhtarı benim' diye. Sağ olsun mahallelim zaten beni çok seviyor, çok destekliyor özellikle de kadınlar. Bu konuda hepsine teşekkür ediyorum" diye konuştu. 2 çocuk annesi Pınar Balaban da "Ablamın ikinci, benim ilk dönemim. Önyargıyı kırdık. İkimiz abla- kardeş olarak ve komşu mahalle olarak muhtarlığa devam ediyoruz. Kadın olmamızdan dolayı hiçbir şikayet gelmiyor hatta 'İyi ki oldunuz, her derdimizi anlatabiliyoruz' diyorlar. Kadınlar geliyor, A'dan Z'ye dertlerini anlatıyorlar, konuşuyoruz ve elimizden geleni yapıyoruz" dedi. DHA