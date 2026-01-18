Suriye’de halkın zaferi

Suriye ordusunun Fırat Nehri'nin batısında başlattığı askeri operasyonun ardından terör örgütü YPG/SDG'nin bölgeden çekilmesinin gündeme gelmesi, Halep'in doğusundaki Deyr Hafir'e bağlı köylerde sevinç gösterilerine yol açtı. Humeyme köyünde, terör örgütünün Fırat'ın doğusuna çekileceğinin duyulmasının ardından siviller yeniden sokaklara çıktı. Çok sayıda sivil, yeni Suriye bayrakları taşıyarak tekbirler getirdi ve sevinç gösterilerinde bulundu. Bölge sakinleri gelişmeyi "kurtuluş" olarak nitelendirdi.

Deyr Hafir'deki sivillerin geçici ve güvenli tahliyesi için Suriye ordusu 15-16 Ocak'ta M15 karayolunda insani koridor açmış ve engellemelerine rağmen 27 binden fazla sivil bölgeden tahliye edilmişti. Suriye'de, Şam yönetime entegre olmayı reddeden ve sık sık sivillere saldıran terör örgütü YPG/SDG'yi işgal ettiği bölgelerden çıkarma operasyonları sürüyor.

Suriye ordusu, dün sabah Fırat Nehri'nin batısında YPG/SDG işgalindeki Deyr Hafir'de ve Meskene'de kontrolü sağlayıp nehir boyunca güneye sarkarak Rakka sınırına girdi. ABD savaş uçaklarının Rakka'nın güneybatısında uçuş yaptığı bildirildi. İlerlemesini sürdüren Suriye ordusu, dün akşam Fırat'ın batısında yer alan, terör örgütü YPG/ SDG'nin işgali altındaki Tabka kentine birçok farklı noktadan girmeye başladığını açıkladı.

AŞİRETLERDEN DESTEK

Öte yandan, Rakka, Bukemal ve Haseke bölgelerindeki bazı Arap aşiretleri, terör örgütü YPG/ SDG'ye karşı Suriye hükümetine desteklerini açıkladı. Yayınladıkları videolar sosyal medya düşen aşiretler, çocuklarına "Suriye ordusuna karşı savaşmamaları ve evlerine dönmeleri" çağrısında bulundular.