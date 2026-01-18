Yolumuza koşar adım devam edeceğiz

Milli Türk Talebe Birliği ve Birlik Vakfı'ndan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere nice devlet ve siyaset adamları, üniversite öğretim üyeleri, akademisyenler, sanat erbapları, fikir ve ilim insanı ve aktivistler ortaya çıktı. İnşallah bundan sonra bu davanın bereketiyle çok daha geniş kitlelere ulaşacağız, çok daha güçlü çalışmalar yapacağız ve Birlik Vakfı yoluna koşar adım devam edecektir. Bizim medeniyet birikimimizde, bizim tarihsel tecrübemizde sivil toplum, devlet aklıyla millet vicdanı arasındaki köprüdür. Milli Türk Talebe Birliği ve Birlik Vakfı da bu anlamda en sağlam köprülerden olmuştur.