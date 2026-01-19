Aşiretlerden örgüte darbe

Suriye ordusu, terör örgütü PKK/YPG ve Suriye uzantısı SDG'yi, kararlılıkla yürüttüğü operasyonlarla Fırat'ın doğusuna geri çekilmek zorunda bıraktı. Ayrıca PKK/YPG unsurlarına dün ağır bir darbe daha indirdi. Operasyonlar Dairesi, Rakka kırsalındaki Tabka'nın kontrolünün PKK/YPG'den kurtarıldığını ve teröristlerin bölgeden çıkarıldığını açıkladı. Suriye Enformasyon Bakanı Hamza El Mustafa, birliklerin devam eden ilerleyişi kapsamında Suriye ordusunun ülkenin en büyük barajı olan Fırat Barajı'nın kontrolünü de ele geçirdiğini aktardı. Tabka ilçesinin ardından Suriye'nin doğusundaki Rakka ilinde ayaklanan halk ve aşiret güçleri, kent merkezini terör örgütü YPG/SDG'den geri aldı. Halk ve aşiret güçlerinin YPG/SDG'ye karşı başlattıkları ayaklanma sonucu, örgüte ait yerleşkeler basıldı. İl merkezindeki birçok stratejik nokta kontrol altına alındı. Kent merkezinde YPG/ SDG varlığı sona erdirilirken, güvenlik noktaları ve kamu binalarında denetim devralındı. Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusundaki Deyrizor ili terör örgütü YPG/SDG işgalinden bölgede ayaklanan aşiret güçleri tarafından kurtarıldı. Aşiret güçleri, petrol ve gaz sahalarıyla Ömer petrol ve Kuniko doğal gaz sahalarının da olduğu bölgeyi terör örgütü YPG/SDG'den kurtardı. Aşiretler, Deyrizor'a bağlı Şehil, Havaic, Ziban, Tayyane, Ebu Hammam, Hatla, Garanic, Bağoz, Susah ve Şafe köyü ile beldelerinde de kontrolü ele geçirdi. Haseke'ye bağlı Şeddadi kenti de YPG/SDG'den kurtarıldı.

REJİM ŞİMDİ DÜŞTÜ

Rakka ve Tabka'da bölgenin YPG/ SDG'den kurtarılması coşkuyla kutlandı. Halk, sokaklardaki teröristlerin heykellerini ortadan kaldırdı. Suriyeli Abdullah Şilaş, "Halkın ne kadar sevinçli olduğuna bakın. Allah Suriye halkına bu mutluluğu nasip etsin. Rejim şimdi düştü" dedi.