Başkan Erdoğan’ın Suriye mesajı bugün gerçeğe dönüştü!

Tüm bunlar yaşanırken Başkan Erdoğan'ın, 11 sene önce Haliç Kongre Merkezi'nde yaptığı bir konuşma ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar yeniden gündeme geldi.

Başkan Erdoğan, 2015'in Haziran ayında şu ifadeleri kullandı:

"6-7-8 Ekim'de Türkiye'nin pek çok yerinde olaylar çıkaranlar, şimdi utanmadan Türkiye'yi ateşe verme gayretindeler.

Türkiye'yi terör örgütüyle zikredenlere sesleniyorum: Bombalardan kaçanlara kucak açanlara terörist deme hakkını siz nereden ediniyorsunuz?

Türkiye, insani yardım yaparken terör örgütleriyle yan yana gelmiyor. Hiç kimse bizi Esed'le ve diğer terör örgütleriyle yanyana gösteremez.

Tüm dünyaya sesleniyorum: Bedeli ne olursa olsun, Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güneyinde devlet kurulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bunun bilinmesini istiyorum. Bedeli ne olursa olsun bu konudaki mücadelemizi sürdüreceğiz.

Yıllardır Suriye konusunda dik duruşunu bozmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Suriye halkını yüzüstü bırakmadı, hiçbir zaman yaşananlara sırtına dönmedi.

Baas rejiminin katliamlarından kaçan ve Türkiye'ye sığınan tüm Suriye vatandaşlarına kapılarını sonuna kadar açan Türkiye her koşulda Suriyeli vatandaşlara destek verdi.

Bugün gelinen noktada Suriye'de gerçekleşen devrim birinci yılını tamamladı ve şu ana kadar Türkiye'den Suriye'ye kesin dönüş yapan Suriyelilerin sayısı 600 bini buldu."