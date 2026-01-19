CHP’li belediyede yolsuzluğa 5 tutuklama

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ALDAŞ Altyapı Yönetim ve Danışmanlık Ticaret AŞ üzerinden yapılan harcamalara ilişkin yürütülen soruşturmada 'nitelikli zimmet', 'edimin ifasına fesat karıştırma', 'denetim görevinin ihmali', 'güveni kötüye kullanma' ve 'haksız mal edinme' iddialarıyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklananların ASAT eski genel müdürü İbrahim Kurt, ALDAŞ Finans Müdürü Merve Doğruöz, ALDAŞ eski Genel Müdür Yardımcısı Murat Zeydanlı, ALDAŞ Muhasebe ve Ödeme Hizmetleri Kontrolörü Pınar Büyükçakıroğlu ile ALDAŞ Satış Pazarlama Müdürü Lütfi Ergen oldukları öğrenildi.

ARAÇLAR DEMİRBAŞLAR VE YAZILIM PROJESİ

Şirket tarafından kiralanan hizmet araçlarının kişisel kullanımda olduğu, trafik cezalarının da kamu kaynaklarından karşılandığı, bu kalemde 24 milyon 782 bin lira zarar oluştuğu tespit edildi. Yürütülen yazılım projesi kapsamında 158 milyon lira harcandığı, ek olarak 59 milyon liralık yazılım alımıyla 274 milyon lira kamu zararı oluştuğu tespit edildi.