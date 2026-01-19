Kandil’in hezimeti

Suriye hükümetinin terör örgütü YPG'ye yönelik başlattığı operasyonun başarısı, bölücü terör örgütünün hayallarini suya düşürdü.

Türkiye'nin müzakereyi ve barışçıl çözüm yolunu işaret etmesini 'fırsat' zanneden YPG, 10 Mart mutabakatından bugüne kadar geçen sürede zaman kazanma ve işgal yoluyla elde edilen kazanımları en üst seviyeye çekme amacıyla faaliyet yürüttü. Örgütün Kandil'deki şahin kanadı da bazı ülkelerin telkinleriyle hareket ederek SDG/YPG yapılanmasının çözümsüz kalması ve çatışmaya gidilmesi yönünde dayatmalarda bulunuldu. Ancak SDG/YPG ağır bir bedel ödedi. Sivilleri kalkan yapan örgütün direniş kapasitesinin kalmadığı ortaya çıktı ve önüne konan şartları kabul etmek zorunda kaldı. Bir bakıma teslim bayrağını çekti. Sosyal medyada "100 bin kişilik" ordu masalları anlatılırken geçekte örgütün askeri direnci ve halk desteğinin olmadığı ortaya çıktı. Suriye'de halk terör provokasyonuna gelmedi, terörsüz bir ülke hedefini destekledi. Huzur, güvenlik ve beraberliğin ancak Suriye topraklarının terörden arındırılmasıyla mümkün olduğu görüldü.