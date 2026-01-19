Mansur Yavaş’a bir soruşturma şoku daha: Mamak kentsel dönüşüm dosyası açıldı

"Hakkımda tek bir soruşturma yok" diyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında yeni bir dosya daha gündeme geldi. Cumhuriyet Başsavcılığı, Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamındaki yapım işlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarıyla ve ihaleye fesat karıştırma suçlamasıyla Yavaş ve ilgili belediye görevlileri hakkında İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni talep etti. Bu Yavaş hakkında yürütülen 6. Soruşturma oldu.

İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA VE GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında yürütülen tartışmalar yeni bir soruşturma talebiyle daha da büyüdü. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında gerçekleştirilen yapım işlerinde ihaleye fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma iddialarıyla ilgili olarak İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni istediği ortaya çıktı.

Başsavcılık tarafından yapılan incelemede, Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı'nın yapım işine ilişkin ihalelerde usulsüzlük yapıldığı yönünde şikâyetler bulunduğu belirtildi. Söz konusu suç duyurusunun ardından incelemelerde bulunan başsavcılığın, İçişleri Bakanlığı'ndan resmi olarak soruşturma izni talep edildiği öğrenildi.

ADRESE TESLİM İHALELER

Dosyada yer alan tespitlerde, söz konusu ihaleler bakımından doğal afet, salgın hastalık, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani, beklenmeyen ya da önceden öngörülemeyen olayların bulunmadığı, dolayısıyla ihalelerin ivedi olarak yapılmasını zorunlu kılan koşulların oluşmadığı vurgulandı.

PORTAŞ A.Ş. tarafından pazarlık usulüyle ihale edilen işlerin tamamının, Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yürütülen konut yapım işlerine ilişkin olduğu, bu projenin ise 10 yılı aşkın süredir devam ettiği belirtildi. Bu nedenle ihalelerin, doğal afet veya salgın hastalık gibi ani gelişen durumlardan kaynaklanmadığı, öngörülebilir nitelikte olduğu ifade edildi.

Diğer şirketler tarafından pazarlık usulüyle gerçekleştirilen ihalelerin ise yüksek tutarlı asfalt yapımı, sigorta hizmetleri ve araç kiralama gibi planlanabilir ve öngörülebilir işler olduğu kaydedildi. Bu kapsamda, dilekçede yer alan ihale tablolarında gösterildiği üzere, pazarlık usulünün uygulanmasını gerektiren şartların oluştuğundan söz edilemeyeceği, bu nedenle şikâyetin haklı bulunduğu tespitine yer verildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: ÖN İNCELEME SÜRÜYOR

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 10 Mart 2025 tarihinde İçişleri Bakanlığı'na yazı yazarak ön inceleme sürecinin tamamlanıp tamamlanmadığını sorduğu, Bakanlığın ise 13 Mart 2025 tarihli cevabında ön incelemenin devam ettiğini bildirdiği öğrenildi.

Bu dosyayla birlikte, Yavaş'ın ismi daha önce gündeme gelen konser organizasyonları, ANKAPARK süreci ve imar planı değişiklikleri iddialarının ardından bir kez daha soruşturma tartışmalarının merkezine oturdu.

YAVAŞ'IN KENTSEL DÖNÜŞÜM KARNESİ TARTIŞMA KONUSU

Öte yandan, Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi'nin icraat bilançosu da eleştirilerin odağında. AK Parti döneminde başlatılan 15 bin konutluk projede, 2014–2019 yılları arasında 5 bin konut hak sahiplerine teslim edildi. Ancak 2019'da göreve gelen Mansur Yavaş'ın "10 bin konutu hızla teslim edeceğiz" vaadine rağmen, 6 yılda yalnızca 418 konutun teslim edilebildi.

Hâlen 8 bin 620 hak sahibinin yıllardır evlerini beklediği, buna karşın belediye kasasından yaklaşık 7 milyar 898 milyon TL harcama yapıldığı bilgisi kamuoyuna yansıdı. İlk ihalenin 907 milyon TL bedelle yapıldığı, dönemin dolar kuru dikkate alındığında bugünkü karşılığının yaklaşık 4 milyar 490 milyon TL olduğu hesaplanıyor.

Projenin daha sonra PORTAŞ'a protokolle devredildiği, sürecin feshedilmesine rağmen firmaya ve PORTAŞ'a toplam 683 milyon 556 bin TL ödeme yapıldığı, ardından 735 milyon, 2 milyar 298 milyon ve 158 milyon TL'lik üç yeni protokol daha imzalandığı belirtiliyor.

7,9 MİLYAR TL HARCANDI, 418 KONUT TESLİM EDİLDİ

Toplamda 7 milyar 898 milyon 399 bin TL harcamaya rağmen yalnızca 418 konutun teslim edilmesi, hem kamu kaynaklarının kullanımı hem de yönetim becerisi açısından Mansur Yavaş yönetimini sert eleştirilerin hedefi haline getirdi.

Soruşturma izni sürecinin nasıl sonuçlanacağı merak edilirken, "Hakkımda soruşturma yok" söylemiyle taban tabana zıt bir tablo ortaya çıkması, Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimine yönelik tartışmaları daha da derinleştirmiş durumda.