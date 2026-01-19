Yasadışı bahise 3 gözaltı! 3 milyar TL’ye el konuldu

İstanbul'da düzenlenen operasyonda haksız kazanç sağlayıp aklama suçunu işledikleri MASAK raporlarıyla tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alınırken, banka hesaplarındaki 3 milyar TL'ye el konuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasadışı bahis soruşturması kapsamında yasadışı bahis oyunları üzerinden 3 şüphelinin haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. Şüphelilerin yönetim kurulu üyesi oldukları şirketlerin banka hesaplarını kullanarak kaynağı belirsiz yüksek miktarda para transferleri gerçekleştirdikleri ve üçüncü kişilerin hesabından nakit çektirerek sisteme dahil ettikleri tespit edildi. Düzenlenen operasyonda, Adana Demirspor Eski Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Şanlı, HAR Group A.Ş. ve Bilet Dükkânı Turizm A.Ş. sahibi Burak Soylu ve Yavuz Başsav gözaltına alındı. Operasyonda, 1.6 milyon TL, 13 bin dolar ele geçirildi. 3 şüpheliye ait banka hesaplarındaki 3 milyar TL'ye el konuldu.