AK Partili Yayman'dan Özgür Özel'e çok sert tepki: Şartalan görmek istiyorsanız aynaya bakın
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in grup toplantısındaki ifadelerine çok sert tepki gösterdi. Deprem bölgesinde 455 bin konutun teslim edildiğini hatırlatan Yayman, "Siz bu evlerin maketini dahi veremezdiniz." dedi. "AK Parti'de siyasi hokkabaz olmaz" diyen Yayman, "Ama, Cumhuriyet Halk Partisi’nde çok sayıda şarlatanın ve şaklabanın olduğunu biliyoruz. Bunu görmek istiyorsanız lütfen aynaya bakın." ifadelerini kullandı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, CHP lideri Özgür Özel'in bugün gerçekleştirilen grup toplantısında kullandığı ifadelere tepki gösterdi. Yayman, Özel'in üslubunu eleştirerek AK Parti kadrolarında "siyasi hokkabaz" olmayacağını vurguladı.
"LÜTFEN AYNAYA BAKIN"
Yayman, yaptığı açıklamada Özgür Özel'in sözlerini kınadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Büyüklerimizin çok güzel bir sözü var; akıl fukara olunca dil çirkin, üslup da çirkef olurmuş. Sayın Özgür Özel, AK Partimizde siyasi hokkabaz olmaz ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok sayıda şarlatanın ve şaklabanın olduğunu biliyoruz. Bunu görmek istiyorsanız lütfen aynaya bakın."
DEPREM BÖLGESİ ÜZERİNDEN ELEŞTİRİ
Özgür Özel'in deprem bölgesi ziyaretlerine yönelik "deprem turisti" nitelendirmesini hatırlatan Yayman, CHP'li belediyelerin bölgedeki icraatsizliğini bu sözlerle anlattı:
"Enkazı kaldıramazsınız dediniz, kaldırdık. Evleri veremezsiniz dediniz, biz tam 455 bin evi teslim ettik. Siz bu evlerin maketini dahi veremezdiniz. CHP'li belediyelerin deprem bölgesinde yaptığı bir kreş, bir okul, bir ev veya bir park var mı? Bunların hiçbirinin olmadığını Malatya'da, Gaziantep'te ve Hatay'da biliyoruz. "Siz, partinize oy vermediler diye belediyelerinizin misafirhanelerinde kalan insanları kapı dışarı ettiniz. Bu tarihi hakikati size tekrar hatırlatmak isterim."
"VAKIFLAR EL KOYMAK ZORUNDA KALDI"
Konuşmasında yerel hizmetlere de değinen Yayman, "Hani Ulu Cami'yi yapacaktınız? Yapmadınız ve buraya Vakıflar el koymak durumunda kaldı" diyerek Özgür Özel'e yönelik eleştirilerini sürdürdü. Yayman, gerçeklerin can acıtabileceğini ancak doğruların bunlar olduğunu ifade ederek sözlerini tamamladı.