AK Partili Yayman’dan Özgür Özel’e çok sert tepki: Şartalan görmek istiyorsanız aynaya bakın

"Büyüklerimizin çok güzel bir sözü var; akıl fukara olunca dil çirkin, üslup da çirkef olurmuş. Sayın Özgür Özel, AK Partimizde siyasi hokkabaz olmaz ama Cumhuriyet Halk Partisi 'nde çok sayıda şarlatanın ve şaklabanın olduğunu biliyoruz. Bunu görmek istiyorsanız lütfen aynaya bakın."

DEPREM BÖLGESİ ÜZERİNDEN ELEŞTİRİ

Özgür Özel'in deprem bölgesi ziyaretlerine yönelik "deprem turisti" nitelendirmesini hatırlatan Yayman, CHP'li belediyelerin bölgedeki icraatsizliğini bu sözlerle anlattı:

"Enkazı kaldıramazsınız dediniz, kaldırdık. Evleri veremezsiniz dediniz, biz tam 455 bin evi teslim ettik. Siz bu evlerin maketini dahi veremezdiniz. CHP'li belediyelerin deprem bölgesinde yaptığı bir kreş, bir okul, bir ev veya bir park var mı? Bunların hiçbirinin olmadığını Malatya'da, Gaziantep'te ve Hatay'da biliyoruz. "Siz, partinize oy vermediler diye belediyelerinizin misafirhanelerinde kalan insanları kapı dışarı ettiniz. Bu tarihi hakikati size tekrar hatırlatmak isterim."