Bakan Fidan: Suriye’de 18 Ocak Mutabakatını destekliyoruz

Bakan Fidan, "Özbekistan ile ilişkilerimiz tarihi, kültürel ve jeostratejik bütün elementleri kapsayan muazzam bir ilişki. Bu ilişkiyi kurumsallaştırmak için liderlerimizin iradesiyle kurmuş olduğumuz Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği konseyi" dedi.

Fidan ayrıca, "Öğleden sonra 4+4 toplantısını gerçekleştireceğiz. Milli Savunma Bakanımız, MİT Başkanımız, Savunma Sanayii Başkanımız, olmak üzere, karşı taraf da bu düzen de gelecek. Ve bu Türkiye ile Özbekistan arasında her türlü hassas konunun, çok büyük bir şeffaflıkla ve iş birliği ruhuyla masaya yatırılıp nasıl ilerletmemiz gerektiği konusunda bir fikir veriyor. Bunun ilkini yapacağız. Şu an Özbekistan ile her alanda ilişkilerimiz gayet iyi. Türk dünyası adına ortaya koyduğumuz çaba fevkalade iyi" açıklamasını yaptı.

Fidan, "Modern zamanlarda Türk dünyasının kurumsallaşmasını ve iş birliğini çok ciddi bir örneğini Cumhurbaşkanımız ve sayın Mirziyoyev'in ortaya koyduğu iradeyle ileriye taşıyoruz. Bunu daha ileriye taşımaya devam edeceğiz" açıklamalarını yaptı.

'18 OCAK MUTABAKATI'NI DESTEKLİYORUZ

Bakan Fidan, Suriye hakkında şu ifadeleri kullandı:

Biz 10 Mart Mutabakatını nasıl desteklediysek, 18 Ocak Mutabakatı'nı da destekliyoruz. Esas itibariyle bizim baktığımız konu bir mutabakat olması. Suriye'deki tarafların kendi iradesiyle bir mutabakatı kabullendikten sonra biz Türkiye olarak belli konularda rezervimiz olsa da bir kenara bırakıp oluşan ortak mutabakatı desteklemeyi daha öncelikli bir politika tercih ediyoruz. Onun için 18 Ocak'ta tarafların uzlaşmış olduğu mutabakatın kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bunun hayata geçirilmesi ve gerekli fedakarlıkların yapılması son derece önemli.

Buna paralel olarak hemen öncesinde Şara tarafından çıkarılan kararname ile çok uzun yıllardır Esad döneminde belli konulardan mahrum edilmiş Kürt kardeşlerimizin haklarının verilmiş olması da fevkalade önemli.

Hatırlayacak olursanız vatandaşlık verilmeyen birçok Kürt kardeşimizin vatandaşlığını alması için sivil savaş öncesi Esad döneminde Cumhurbaşkanımızın girişimleri olmuştu. Biz her seferinde bu konuları gündeme getiriyorduk. Şimdi Cumhurbaşkanı Şara'nın ortaya koyduğu kararname hem kültürel hakların garanti altına alınması hem de vatandaşların kendini daha güvenli ve ait hissetmesi açısından fevkalade önemli. Arkasından ortaya konan 18 Ocak Mutabakatı'nın bütün zorluklara rağmen hayata geçmesi Suriye'nin birliği ve bütünlüğü açısından fevkalade işlev göreceğine inanıyorum.

'DEAŞ'IN OYUNUNU BÜYÜK BİR ENDİŞEYLE İZLİYORUZ'

Tabii sürekli oynanan DEAŞ oyununun oynanmasını da büyük bir endişeyle karşılıyoruz. Burada Türkiye DEAŞ'la mücadelede her zaman ön safta yer almıştır. Suriye'nin yeni yönetimiyle de büyük bir iş birliği içerisinde bunu ilerletmeye devam edecektir.