Bakan Yerlikaya: 14 ilde 608 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı

İzmir merkezli 14 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Narkokapan" operasyonunda 608 ayrı adeste 641 şüpheli gözaltına alındı.

4 AYLIK TAKİP SONRASI ŞAFAK OPERASYONU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun hazırlık sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin çok katmanlı ve çok boyutlu bir şekilde kararlılıkla sürdüğünü vurguladı. Uyuşturucu suç örgütü elebaşından yöneticisine, torbacısından tedarikçisine kadar zincirin her halkasına yönelik ayrı ayrı operasyonlar düzenlendiğini belirten Yerlikaya, yalnızca uyuşturucu maddelerin yakalanmadığını, aynı zamanda suç ağlarının ve suç gelirlerinin de hedef alındığını ifade etti. Torbacıların, uyuşturucu suç örgütlerinin sahadaki eli, kolu, gözü ve kulağı olduğunu belirten Yerlikaya, "Bu kişiler aracılığıyla sokaklara iniyorlar. Narkokapan operasyonlarıyla bu zehir tacirlerinin adeta elini kolunu kesiyoruz, hareket kabiliyetlerini yok ediyoruz. Uyuşturucu ağının sinir uçlarını hedef alıyor, pazarlama ağlarını parçalayıp atıyoruz" dedi.

4 BİN 500 POLİSLE DEV OPERASYON

Hava ve deniz unsurlarının da destek verdiği Narkokapan-İzmir operasyonuna 4 bin 500 polis, 956 ekip ve 8 özel eğitimli narkotik dedektör köpeği katıldı. İzmir merkezli olmak üzere 14 ilde 608 ayrı adrese eşzamanlı baskın düzenlendi. Operasyon kapsamında 641 şüpheli gözaltına alındı. Narkokapan operasyonlarıyla yakalanan torbacıların tutuklanma oranının yüzde 95 olduğuna dikkat çeken Yerlikaya, bu ölçekte ve eşgüdümle yürütülen çalışmaların, Türk polisinin yüksek koordinasyon kabiliyeti, sahadaki operasyonel hızı ve kararlılığını açıkça ortaya koyduğunu vurguladı.

"UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE KÜRESEL BİR GÜVENLİK MESELESİDİR"

Uyuşturucuyla mücadelenin yalnızca bir iç güvenlik meselesi olmadığını belirten Yerlikaya, bunun aynı zamanda küresel bir güvenlik mücadelesi olduğunu söyledi. Yerlikaya, "Daha önce de ifade ettim. Biz, uyuşturucuya topyekun savaş açtık. Bu savaşı da, sadece ülkemiz adına değil, insanlık adına sürdürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla bir hedef koyduk: O hedef; ülkemizi uyuşturucuya karşı aşılmaz, erişilmez bir kale haline getirmektir" ifadelerini kullandı.

RAKAMLARLA TARİHİ MÜCADELE

2025 yılında zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 43 bin 524 kişi tutuklandı. Mevcut Kabine döneminde tutuklananların sayısının 100 bin 509'a ulaştığını vurgulayan Yerlikaya, "Aynı Kabine döneminde 233 ton uyuşturucu madde,278 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Bu süreçte 357 uyuşturucu suç örgütü çökertildi, bunların 46'sının uluslararası nitelikteydi. Kırmızı Bülten ile aranan 136 yabancı suç örgütü elebaşı ve yöneticisi Türkiye'de yakalandı. Yine Kırmızı Bülten ile aranan 120 şüphelinin ülkeye iadesi sağlandı" açıklamalarında bulundu.

"ÜLKEMİZİN HUZURUNU HEDEF ALAN HİÇBİR ALGI OPERASYONUNA MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ"

Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeleri ve sınır hattındaki tüm hareketliliği de devletin ilgili tüm birimleriyle anbean ve titizlikle takip ettiğini bildiren Yerlikaya, "Ülkemizin huzurunu hedef alan hiçbir girişime, hiçbir provokasyona ve hiçbir algı operasyonuna müsamaha göstermeyeceğimizi bir kez daha ifade etmek isterim. Özellikle sosyal medya üzerinden kasıtlı olarak yayılan yalan haberler ve toplumu paniğe sevk etmeye dönük paylaşımlar, açık bir dezenformasyon faaliyetidir. Bu tür provokatif içerikli yayın yapanlar hakkında, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve Güvenlik Daire Başkanlığımız çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Türkiye, bölge halklarına büyük acılar yaşatan meselelerin kardeşlik zemininde ve aklıselimle çözülmesini savunan bir ülkedir" sözlerini hatırlatan Yerlikaya, açıklamasını teşekkür ederek tamamladı.