Başkan Erdoğan NBA yıldızı Shaquille O'Neal ile basketbol oynadı
Başkan Erdoğan NBA yıldızı Shaquille O'Neal ile basketbol oynadı. Başkan Erdoğan ile O'Neal birbirlerine imzalı top hediye etti.
Basketbol Gelişim Merkezi'nde bir araya gelen ikili parkeye çıkıp basketbol topu imzalarken o anlara ait fotoğraflar Başkan Erdoğan'ın resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
🏀🇹🇷 pic.twitter.com/pFlW4f8XTT— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 20, 2026