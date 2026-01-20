Başkan Erdoğan, Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülleri töreninde konuşuyor: Bizler çok köklü birikimin mirasçısıyız

"Bu kıymetli tören vesilesiyle sizlerle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tüm sanatçılarımıza, ustalarımıza selamlarımı gönderiyorum.

Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülleri Takdim Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Siz değerli üstatlarımıza canı gönülden selamlıyorum. Hal nasıl sari ise mekan da saridir. Sanatçının zihnine, sezişine etki eder. Sanatçının ortaya koyduğu her eser aslında binlerce yıllık tarihin, kültürün, mekanın ve elbette yaşanılan coğrafyanın bir özetidir.

Bizler geleneksel sanatlardan mimariye, şiir ve edebiyata çok köklü bir birikimin mirasçısıyız.