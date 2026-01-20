Bölgemizde terörün devri kapanmıştır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan ve iki buçuk saat süren kabine toplantısının ardından millete seslendi. Erdoğan özetle şunları söyledi:

İpe un sermenin, ayak diremenin kimseye faydası olmaz. Bölgemizde terörün devri tamamen kapanmıştır. Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nın gerekleri süratle yerine getirilmelidir. Hiç kimse bir kere daha yanlış hesap yapmamalıdır. Biz insani hassasiyetlerle yol yürüyen bir iktidarız. Bugüne kadar attığımız her adımda değerlerimizi kuşandık, ilkelerimizi gözettik. Irkçılık ve kavmiyetçilik bizim kadim kültürümüzün, bizim medeniyetimizin, inanç değerlerimizin reddettiği bir hastalıktır.

Türkiye hiçbir mezhebin, etnik kimliğin karşısında değildir. Türkiye çatışmalar üzerinden güç ve rant devşirmek gibi ucuz ve vicdansız hesabın içinde değildir. Meselelerin kardeşlik zemininde aklıselimle çözülmesini savunan ülkeyiz. Biz bu coğrafyanın bin yıllık sakin ve sahipleriyiz. Suriye başta olmak üzere coğrafyamızın hiçbir köşesinde artık savaş, çatışma, gerilim görmek istemiyoruz. Yeraltı ve yerüstü zenginliklerimizin artık savaş baronlarının ceplerine akmasını istemiyoruz. Hep birlikte kazanalım istiyoruz. Barışın ve istikrarın egemen olduğu bölgede hep beraber yan yana, huzur içinde yaşayalım istiyoruz.

SURİYE SURİYELİLERİNDİR

Suriye'deki her gelişmeyle çok yakından ilgileniyoruz. Suriye'nin 8 Aralık devrimiyle kavuştuğu özgürlük ortamının kalıcı huzura, istikrara, barışa tahvil edilmesi için yoğun çaba harcıyoruz. Bir ve beraber Suriye'nin vazgeçilmez olduğu inancındayız. Suriye Suriyelilerindir. Yüz binlerce insanın hayatına mal olan 13.5 yıllık zulmün ardından Suriye tarihî bir fırsat yakalamıştır. Tek devlet, tek ordu ilkesi bir ülkede istikrarın olmazsa olmaz şartıdır. Bunu tesis ve tahkim edecek her türlü adıma Türkiye'nin desteği tamdır.

Halep'in bazı mahallelerinin işgalden kurtarılması amacıyla başlatılan harekât, Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'yla sonuçlandı. Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile telefonla görüştük. Kendisini anlaşma ve operasyondan ötürü tebrik ettim. DEAŞ başta olmak üzere teröre karşı mücadelelerinde Türkiye'nin daima yanında olduğunu ve olacağını ifade ettim. Devlet içinde devlet kurma peşinde koşan bir avuç taşeron dışında Suriye halkının dünkü (önceki gün) anlaşmadan büyük sevinç duyduğu anlaşılıyor.

GÜVENİ BOŞA ÇIKARMAYACAĞIZ

Özellikle yerel yönetim düzeyinde patlak veren skandallar Türkiye'nin son genel seçimlerde ne kadar isabetli tercih yaptığını ortaya koyuyor. 14-28 Mayıs seçimlerinde milletimiz derin bir uçurumun kıyısından son anda dönmüş, Türkiye büyük bir vartayı atlatmıştır. Milletimiz iktidar ve ittifakımıza güvenerek birilerinin yanlış anladığı Anadolu irfanının ne demek olduğunu sandıkta bir kez daha göstermiştir. Kritik dönemde yapılan bu doğru tercih, gerek bölgemizde gerekse ülkemizde yaşanan her hadise ile daha net anlaşılıyor.

OMUZ OMUZA YÜRÜYECEĞİZ

Türkiye'nin bu fırtınalı dönemi kazasız belasız atlatması için ilave tedbirleri görüştük. Dünyamız 2. Cihan Harbi'nden bu yana belki de en kaotik, en belirsiz günlerini yaşıyor. Kural temelli uluslararası sistem hem çok ağır yara aldı hem de ciddi itibar kaybına uğradı. Türk, Kürt, Arap, Sünni, Şii ayrımı yapmaksızın bir, iri, diri olmayı istiyor ve gayret gösteriyoruz. Terörsüz Türkiye sürecimizin gayesi, hedefi, menzili işte budur. Bizi bölmek, parçalamak, birbirimize düşman etmek isteyenlere inat kenetlenmiş şekilde omuz omuza yürüyeceğiz.

ATLAS'I ÖLDÜRENLER CEZASINI ALMALI

ATLAS (Çağlayan) yavrumuzu katleden canilerin burada özellikle yargıda gereken dersi almasını istiyoruz. Ve bu konuda üzerimize düşen görev neyse sonuna kadar yerine getirmenin ahdi ve kararlılığı içerisindeyiz. Minguzzi olayı neyse Atlas yavrumuzun olayı da en az onun kadar bizi acılara boğmuştur. Bunlar kabul edilebilir şeyler değil. Bunun hesabını sormak görevimizdir.