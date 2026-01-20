CHP’li eski başkanlara terörden hapis cezası

CHP'li eski Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, eski Şişli Belediye Başkan Yardımcıları Erdoğan Yıldız ve Emir Sarıgül'ün de arasında olduğu 21 şüpheli hakkında DHKP/C terör örgütüne finans sağladıkları gerekçesiyle açılan davada karar çıktı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu Şükrü Genç'in de aralarında olduğu tutuklu sanıklar ve taraf avukatı katıldı. Örgütün merkez komitesinin talimatı ile örgüte maddi kaynak sağlamak amacıyla 2014 yılında İKOM (İhtiyaç Komitesi) adında bir yapılanmanın kurulduğu belirtilmişti.

İŞTE ALINAN CEZALAR

Sanıklar Şükrü Genç ve Mahmut Serdar Kızılay'a 'terörizmin finansmanı' suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verilerek Genç'in tutukluluk halinin devamına hükmedildi. CHP'li vekil Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül, 'örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 1 yıl 13 ay hapis cezası aldı. Diğer sanıklar ise 6 yıl 3'er ay hapis ve 1 yıl 13'er ay hapis cezası gibi değişen oranlarda hapis cezasına çarptırıldı.