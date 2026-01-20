Küresel lider Başkan Erdoğan ile krizler çözüme kavuştu: Türkiye izleyen değil, barış üreten ülke oldu

Dünyanın kilitlendiği kriz anlarında adaletin, vicdanın ve diplomasinin sesi olan Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde küresel sorunlara çözüm üreten ülke konumuna yükseldi. Savaştan açlığa, mülteci krizlerinden diplomatik çıkmazlara kadar birçok başlıkta devreye giren Erdoğan diplomasisi, Türkiye'yi artık sadece takip eden değil, yön veren küresel bir aktör haline getirdi.

Başkan Erdoğan liderliğinde küresel sorunlara çözüm üreten Türkiye, Gazze 'de kalıcı barış için hem diplomasi masasında hem de sahada etkin olma kararlılığını ortaya koyuyor. ABD Başkanı Donald Trump 'ın Başkan Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'na kurucu üye olarak davet etmesi, bu rolün uluslararası alanda da kabul gördüğünün en net göstergesi oldu. Ortadoğu'dan Afrika 'ya, Karabağ'dan Gazze'ye kadar uzanan kriz hattında Türkiye, artık sadece bir bölge ülkesi değil; küresel çözüm ortağı.

KÜRESEL KRİZLERE KÜRESEL ÇÖZÜM: "Dünya beşten büyüktür" diyerek adaletsiz küresel düzene itiraz eden Erdoğan, Türkiye'yi krizleri uzaktan izleyen değil, yön veren bir küresel aktör konumuna taşıdı. Tahıl koridorundan esir takaslarına, bölgesel savaşlardan insani krizlere kadar pek çok başlıkta Türkiye, barışın anahtarı oldu. Rusya–Ukrayna savaşı sırasında hayata geçirilen tahıl koridoru anlaşması, milyonlarca insanın gıdaya erişimini sağlarken; yine Türkiye'nin arabuluculuğunda gerçekleşen esir takasları, Ankara'nın savaşın ortasında bile güven tesis eden tek ülke olduğunu ortaya koydu.

TAHIL KORİDORUYLA MİLYONLARCA İNSANA NEFES: Rusya–Ukrayna savaşıyla derinleşen küresel gıda krizinde Türkiye, tarihi bir diplomatik başarıya imza attı. Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirilen Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması, milyonlarca insanın temel gıdaya erişimini sağladı. Türkiye, bu süreçte kriz anlarının stratejik çözüm ortağı olduğunu dünyaya gösterdi.