‘MİT tırları kumpası’nın üzerinden 12 yıl geçti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Hükümeti'nin zorda bırakılması amacıyla Hatay ve Adana'da Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) ait TIR'ları durdurması operasyonunun üzerinden 12 yıl geçti. MİT TIR'larına ilişkin operasyon FETÖ'cü askerler ve örgütün sözde 'sivil imamları' tarafından 2013'te Diyarbakır ile Nevşehir'de düzenlenen toplantılarda planlandı. Operasyon, o dönem öğretmen olan sözde FETÖ imamı Mustafa İlhan'ın ihbarıyla başlatıldı. İhbar üzerine, Hatay Kırıkhan'da 1 Ocak 2014'te, Adana Ceyhan'da ise 19 Ocak 2014'te Suriye'ye giden MİT'e ait yardım TIR'ları, FETÖ mensubu özel yetkili savcının talimatı üzerine jandarma ve polis ekiplerince durduruldu.

Dönemin Hatay valisinin, araçların MİT'e ait, personelin de MİT görevlisi olduğunu belirten yazısı üzerine jandarma tarafından aranmadan TIR'ın yola devam etmesine izin verildi. Dönemin özel yetkili savcısı Özcan Şişman'ın Kırıkhan'a gitmesiyle TIR'ın önü bu defa polislerce kesilirken, savcının operasyon ısrarı üzerine bölgede bulunan MİT personeli 'acil' koduyla TIR'ın olduğu yere yönlendirildi, emniyet personeli il emniyet müdürünün talimatıyla geri çektirildi. Baas rejiminin görev sürecinde, dönemin Suriye Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği tarafından 5 Haziran 2015'te Güvenlik Konseyi Başkanı ve Genel Sekreter'e sunulan mektupta, BM'ye şikâyet edilen Türkiye savaş suçlusu olarak gösterilmeye çalışıldı. AA