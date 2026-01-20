Rakiplerimizin takoz siyasetine rağmen Türkiye’yi seçkin konuma taşıdık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Esenboğa Havalimanı 3. Pist, Yeni Kule ve Tamamlayıcı Tesisler Açılış Töreni'nde konuştu:

MİLLETİN EMANETİ OMUZLARIMIZDA: Hükümet olarak, tam 23 yıldır, bu aziz milletin emanetini omuzlarımızda taşıdığımızın bilinciyle çalışıyoruz. Bütün gayretimiz; milletin emanetine halel gelmesin, kardeşliğimize gölge düşmesin, milletimizin başı öne eğilmesin içindir. Çeyrek asra yaklaşan iktidarlarımızda, rakiplerimizin takoz siyasetine rağmen, hamdolsun eser ve hizmet siyasetimizden taviz vermedik. Sağlıktan dış politikaya, eğitimden adalete, savunmadan ulaşıma, eğitimden sanayiye her alanda devasa yatırımlara, eserlere, hizmetlere imza attık.

TÜRKİYE'Yİ SEÇKİN BİR KONUMA ULAŞTIRDIK: Hayata geçirdiğimiz projelerle Türkiye'yi hem bölgesinde hem de dünyada seçkin bir konuma ulaştırdık. Artık her platformda sözü geçen; ne diyeceği, nasıl tavır alacağı merakla beklenen, 'takip eden değil takip edilen' bir Türkiye var. Ülkemiz ve milletimiz için çalışmaya ilk günkü aşkla devam ediyoruz. Heyecanımızı yitirmiyoruz, sevdamızı eksiltmiyoruz; yeni ümitlerle, daha büyük hedeflerle geleceğe doğru emin adımlarla yürüyoruz. İşte bugün, hizmet zincirimize yeni bir halka daha eklemenin bahtiyarlığı içindeyiz.

ULAŞAMADIĞIMIZ NOKTA KALMAYACAK: Ülkemizi daha yüksek irtifalara çıkarmak için, diğer alanlarda olduğu gibi havacılık sektöründe de yoğun çaba harcıyoruz. Türkiye olarak, 4 saatlik uçuş süresiyle 67 ülkenin merkezinde yer alıyoruz. Bu avantajlı konumun sunduğu potansiyeli en üst seviyeye çıkarmak, en etkili şekilde değerlendirmek için son 23 yılda büyük yatırımlar yaptık. 'Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak' hedefiyle Türkiye'yi, dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden biri yaptık. 2002'de 26 olan aktif havalimanı sayımızı, 2024'te hizmete aldığımız Çukurova Uluslararası Havalimanı'yla bugün 58'e çıkardık. İnşası devam eden Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane havalimanlarımızla birlikte bu sayı, yakın zamanda 60'a yükselecek.

AVRUPA'DA 3'ÜNCÜ, DÜNYADA 7'NCİ: Aynı dönemde Hava Ulaştırma Anlaşması yaptığımız ülkelerin sayısını 81'den 175'e taşıyarak Türkiye'yi dünyada en fazla hava ulaşım anlaşması bulunan ülke haline getirdik. Önümüzdeki dönemde Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü üyesi 192 ülkenin tamamıyla Hava Ulaşım Anlaşması imzalamayı hedefliyoruz. Diğer taraftan, 50 ülkede 60 nokta olan dış hat sayımızı 133 ülkede 356 noktaya çıkardık. 2002'de iç ve dış hatlarda seyahat eden yolcu sayısı yalnızca 34.5 milyondu; 2025 yılında bu sayı 247 milyonu aştı. Bu rakamla, yolcu bazında Avrupa'da 3'üncü, dünyada ise 7'nci sıraya yerleştik. İstanbul Havalimanımız geçtiğimiz sene yaklaşık 84.5 milyon yolcuyu misafir ederek yolcu sayısı bakımından Avrupa'da 2'nci, dünya genelinde 7'nci oldu. Muhalefetin engellemek için elinden geleni yaptığı İstanbul Havalimanı, uçuş sayısında 550 bin uçak trafiğiyle Avrupa'daki liderliğini sürdürüyor.

YOLCU KAPASİTESİ 30 MİLYONA ÇIKACAK: 2002'de 37 bin 421 uçak ve 2 milyon 836 bin yolcu trafiği gerçekleşen Esenboğa'da, 2025'te uçak trafiği 103 bin 928'e; yolcu trafiği de yüzde 8 artışla 13 milyon 987 bin 298'e yükseldi. Esenboğa'daki yolcu trafiğinin 2035'te 23.1 milyonu; 2045'te 31.5 milyonu aşacağını öngörüyoruz. Hamdolsun bugün, 2 etaptan oluşan projemizin 1'inci etabını tamamladık. Projemizin ikinci etabında, terminal binamızı en az 40 bin metrekare genişletecek; minimum 58 bin metrekare apron ve 18 bin metrekare 'kaplama bağlantı taksi yolu' çalışması yapacağız. Böylece Esenboğa Havalimanımızın yıllık 20 milyon olan yolcu kapasitesini de 30 milyona yükselteceğiz. 298 milyon euro'luk yatırım değerine sahip bu projeyi, devletimizin kasasından tek bir kuruş bile çıkmadan gerçekleştirdik.

BAKAN URALOĞLU'NDAN HEDİYE

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Esenboğa Havalimanı'na yapılan yeni trafik kontrol kulesinin maketini hediye etti.

MUHALEFETLE ARAMIZDA VİZYON FARKI VAR

Aslında, kurdelesini kestiğimiz her yatırımda bizimle muhalefet arasındaki derin vizyon farkı da ortaya çıkıyor. Yönettikleri belediyeleri rüşvet ve irtikap yuvasına çevirenlerin, milletin parasıyla orada burada keyif çatıp gününü gün edenlerin, vatandaşı mafya misali haraca bağlayanların aksine, biz bu ülkenin kaynaklarını yine bu ülkenin vatandaşları için kullanıyoruz.

ESENBOĞA'YA 3. PİST VE HAVA TRAFİK KONTROL KULESİ

Bu proje kapsamında 75 metre genişliğinde ve 3 bin 750 metre uzunluğundaki 3'üncü pistimizi, 77 metre yüksekliğindeki hava trafik kontrol kulemizi, 13 bin 500 metrekare büyüklüğündeki teknik bloku inşa etik. Ayrıca 85 bin metrekarelik 6 adet uçak park kapasiteli yeni kargo apronumuzu ve bunlara bağlı taksi ve servis yolları da dâhil 945 bin metrekarelik kaplama sahasının yapımını tamamladık.

KÜRESEL LİDERLİKLE KRİZLERİ ÇÖZÜME KAVUŞTURDU

Dünyanın kilitlendiği kriz anlarında adaletin, vicdanın ve diplomasinin sesi olan Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde küresel sorunlara çözüm üreten ülke konumuna yükseldi. Ortadoğu'dan Afrika'ya, Karabağ'dan Gazze'ye kadar uzanan kriz hattında Türkiye, artık sadece bir bölge ülkesi değil; küresel çözüm ortağı.

Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında Türkiye'nin girişimiyle hayata geçirilen Tahıl Koridoru Anlaşması sayesinde küresel gıda krizi aşılarak milyonlarca insanın gıdaya erişimi sağlandı. Yine Türkiye'nin arabuluculuğunda esir takasları gerçekleştirildi.

Karabağ'da Azerbaycan'ın haklı mücadelesine verilen güçlü destekle bölgesel dengeler değişti.

Irak'ın toprak bütünlüğünü korumaya yönelik diplomatik girişimler, Suriye'de barışı önceleyen adımlar ve Katar krizindeki etkin arabuluculuk, Türkiye'nin istikrar sağlayan ülke rolünü pekiştirdi.

Somali'de güvenlikten altyapıya, eğitimden yönetişime uzanan çok katmanlı modelle Türkiye, Afrika'nın geleceğine umut oldu.

Yemen'de insani yardımlarla milyonlara yaşam umudu olan Türkiye, Rohingya krizinde mazlumların sesi oldu.

Filistin meselesinde ilkeli duruşunu sürdüren Türkiye, Gazze'deki ateşkeste etkili oldu. Resul Ekrem ŞAHAN / ANKARA