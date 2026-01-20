Terörsüz Türkiye raporunda tam uzlaşı: Sürece özel yasa önerisi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, partilerin koordinatör grup başkanvekillerinden oluşan rapor yazım komisyonuyla bir araya geldi. Toplantı yaklaşık 3.5 saat sürdü.

HER TÜRLÜ AYRINTIYA GİRDİK

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, toplantıdan sonra soruları yanıtlarken, "Her türlü ayrıntıya girdik ama uzlaşma var" dedi. Yıldız, "Taslak rapor üzerinde uzlaşma sağlandı mı" sorusuna "Evet sağlandı. Üstünde bir daha çalışırız, ondan sonra da bitiririz" dedi. Yıldız, raporun sayfa sayısının ise belli olmadığını bildirdi.

SÜREÇ YASASI

Raporda sürece ilişkin özel bir yasa önerisi olup olmayacağı sorusuna Yıldız, "Var. Tam bir uyum içinde bitecek inşallah. Konular belli zaten" dedi. Yıldız, raporda umut hakkı olup olmayacağı yönündeki sorulara ise "Umut hakkı bizim baştan beri dile getirdiğimiz bir hak. Olur, olur merak etmeyin" karşılığını verdi. Yıldız, yazım komisyonunun perşembe günü tekrar toplanabileceği bilgisini de paylaştı.

GELİŞMELER OLUMLU

Yıldız, toplantı öncesi "Suriye'deki gelişmelerin terörsüz Türkiye sürecine yansımasının nasıl olacağı" yönündeki soruya, "Bir engel gibi duruyordu; o engel de kalkmış gibi görünüyor şimdilik. İşler kolaylaşır mı? Kolaylaşır" karşılığını verdi.