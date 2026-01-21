Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanı Önal ile bir araya geldi

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanı Ümit Önal ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Görüşmemizde, çocuklarımızı ve gençlerimizi dijital dünyanın risklerinden korumaya yönelik çalışmalarımızı ve bu kapsamda geliştirebileceğimiz iş birliği imkânlarını ele aldık. Evlatlarımız için daha güvenli, kontrollü ve bilinçli bir dijital dünyayı hep birlikte inşa edeceğiz."