Barışın kurucu başkanı Erdoğan olmalı

Partisinin TBMM'de düzenlenen grup toplantısında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan MHP lideri Devlet Bahçeli, Gazze meselesine değinerek, "Başta ABD olmak üzere dünyada kim varsa ona sesleniyorum. Filistin ve Gazze meselesinde barışın kurucu başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmalı, sonra kim katılacaksa katılsın. Barışın başı Türkiye, onun başı Cumhurbaşkanı. Haydi hodri meydan diyoruz" dedi. Bahçeli şöyle konuştu:

GELİŞMELER KAYDA DEĞER: SDG/ YPG yuvalandığı sahalardan Suriye ordusunun müessir mücadele yeteneğiyle söküldü, nihayet Fırat'ın batısından sürüp çıkarıldı. Son gelişmeler hem Suriye hem de bölge ülkeleri ve Türkiye'miz adına son derece müspet ve kayda değer. Terörsüz bölge hedeflerine suikast üstüne suikast düzenleyen SDG/YPG'nin 27 Şubat İmralı çağrısına muhalif hareket ettiği açık. Kürt kardeşlerimiz başka, SDG/YPG başka. SDG/YPG terör örgütü, Kürt kardeşlerimizi temsil etmesi, onlar adına söz ve hak iddiasında bulunması kuyruklu yalan.

KİMSE DIŞARIDA BIRAKILMAMALI: Suriye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkesin eşit hak, özgürlük ve yükümlülüklere sahip olması mühim. 'Suriye Vatandaşlığı' olacağı hususunda tüm sosyal kesimlere güvence verilmeli. Hiçbir kesim dışarıda bırakılmamalı.

ŞAM'IN GÜVENLİĞİ: Fırat'ın doğusunda faal halde bulunan terörist faaliyetlerin kökü kurutulmalı. Terörizm çıkmaz sokak. İnsanlığa karşı işlenmiş en vahşi suç terör suçu. Şam'ın güvenliği, Ankara'nın güvenliği. Suriye halkının saadet, selamet ve birliği Türk milletiyle bir ve aynı.

SENARYOLARI YIRTACAĞIZ: Terörsüz Türkiye basit oyunlara kurban verilmeyecek kadar hayati. Kızılelma'nın şafağında hep birlikte buluşacağız. Yeni yüzyılda terörü hayatımızdan mutlaka çıkaracağız, karanlık senaryoları yırtıp atacağız.

AKLIMIZ ERMEZ: CHP'nin işi gücü istismar. CHP'nin muhalif siyaseti Türkiye'ye karşı kurgulandı. CHP'nin iç çekişmelerine, yolsuzluk ve rüşvet çarkına, uyuşturucu, kumar âlemlerine akan kaynaklarına aklımız ermez.

DESTEK OLMAYIZ: (En düşük emekli aylığı) Emeklilerimizin yanındayım. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin bütçe imkânları doğrultusunda aldığı kararlara destek olmak siyasi ahlakımızın gereği. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, verdikleri önergelerine destek vermezsek bizi emeklilere sahip çıkmamakla suçlayacakmış. Destek olmayız. İmkânlar arttıkça emeklilerimiz durumu da iyileşecek.

CHP'NİN HALİ TENCERE TAVA: CHP boş keseden sallarken, MHP vatandaşlarımızın geçim meselesini çözüme kavuşturmak amacıyla politikalar üretiyor. Asgari refah seviyesinin endeks üzerinden hesaplanması ve Ailelere Gelir Desteği, Beslenme, Barınma, Giyinme Projesi... İşte Milliyetçi Hareket Partisi bu kadar hazırlıklı, bu kadar donanımlı, bu kadar proje odaklı çalışma halindedir. CHP'nin hali ise şudur: Tencere tava, hep aynı hava. Samimiyetsiz siyasetin sonu hüsranın, uçurum dibidir. İstismar siyasetinin sonu ise mutlaka hezimettir.

ÖNÜNE GELEN BİHTER OLMUŞ: (Uyuşturucu operasyonları) Sanatçı ve medya mensupları uyuşturucuyla anılıyor. Ünlüsü ünsüzü bataklıkta çırpınıyor. Bir özel jette her türlü iğrençlik sahne alıyor. Ülkemiz merhum Reşat Nuri Güntekin'in Yaprak Dökümü isimli eserini adeta aratmıyor. Önüne gelen Bihter olmuş, önüne gelen Behlül karakterine bürünmüş.

GÜNAH JETİNE HAPSEDİLEMEZ: Türkiye, Bebek Oteli'ndeki şaibeli olaylarla anılamaz, temizliğin simgesi olan bebek kelimesi aşağılık ilişkilerle yan yana getirilemez. Türkiye, havada uçan günah jetine hapsedilemez. Uyuşturucu tacirlerine, torbacı alçaklara, çocuklarımızı abluka altına alan şerefsizlere haddini bildirmek, bunların başına dünyayı yıkmak bugün değilse ne zaman yapılacak?

MÜHÜRLÜ YÜZÜK TAKTI

Bahçeli, merkezinde Fettahoğulları aile mührü yer alan, hat sanatıyla yazılan rozet kullandı. Rozet Besmele, Fetih, İhlas ve Fatiha Suresi ile çevrelendi, yakut taşlarıyla süslendi, özel mine işçiliğiyle renklendirildi. Yüzüğün, yan kısımlarında ise Devlet Bahçeli tuğralarının yer aldığı görüldü. Bahçeli ayrıca üç hilal bulunan bir köstekli saat taktı.