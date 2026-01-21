Başkan Erdoğan Bahçeli ile görüşecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi saat 16.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün saat 16.00'da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edeceğini duyurdu.
İletişim Başkanı Duran, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 16.00'da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi kabul edecektir. Kabul, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilecektir" dedi.