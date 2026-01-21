Bayrak provokasyonu

DEM Parti'nin dün Mardin'in Nusaybin ilçesi-Kamışlı sınırında yaptığı toplantı sonrası olaylar çıktı. Sınır hattına yürümek isteyen grup, polis tarafından kurulan barikatla karşılaştı. Barikatı aşmaya çalışan göstericiler, polise taşlarla saldırdı. Yaşanan arbede sırasında sınır hattındaki Türk bayrağı indirildi ve terör örgütü lehine sloganlar atıldı. Söz konusu alçak eyleme tepkiler çığ gibi büyüdü. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, saldırıyı "milletimizin huzuruna yönelmiş, terörle mücadele kapsamındaki gelişmeleri hedef alan açık bir provokasyon" olarak nitelendirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de eylemi sert bir dille kınadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını açıkladı. Tunç ayrıca, Suriye'deki çatışmalar bahane edilerek Türkiye genelinde yapılan eylemler kapsamında 356 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 35 kişinin tutuklandığını bildirdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise saldırının milletin birlik ve beraberliğini hedef alan bir provokasyon olduğunu belirterek, bayrağa uzanan her elin karşılığını bulacağını vurguladı.