Cumhurbaşkanı’na hakaret eden 4 şüpheli gözaltına alındı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bazı devlet büyükleri, kamu görevlileri ile siyasilere yönelik, bir sosyal medya sayfasında hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı iddia edilen sahte sosyal medya hesaplarına yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün talimatıyla eşzamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Seydikemer'de bir villada C.D., K.K. ve S.Ü.Ö.'nün birlikte bulunduğu, üç ismin de aynı adreste yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Operasyonlar kapsamında STK temsilcisi P.B.'nin de gözaltına alındığı bilgisine ulaşıldı.