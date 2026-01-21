Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı narkotik operasyonu: 14 ilde 641 gözaltı

İzmir merkezli 14 ilde eşzamanlı olarak Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı narkotik operasyonu olan "Narkokapan-İzmir" operasyonu düzenlendi. 608 ayrı adreste 641 şüpheli gözaltına alındı. Hava ve deniz unsurlarının da destek verdiği operasyona 4 bin 500 polis, 956 ekip ve 8 özel eğitimli narkotik dedektör köpeği katıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yapılan operasyonda yakalanan 641 şüpheliden 48'inin suça sürüklenen çocuk (SSÇ), 67'sinin kadın olduğu bildirildi. Şüphelilerden 50'si tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Firari durumda bulunan 140 şüpheliye yönelik yakalama ve adli işlemlerinin sürdüğü kaydedildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadelenin yalnızca bir iç güvenlik meselesi olmadığını, bunun aynı zamanda küresel bir güvenlik mücadelesi olduğunu söyledi.

Yerlikaya, "Daha önce de ifade ettim. Biz, uyuşturucuya topyekûn savaş açtık. Bu savaşı da, sadece ülkemiz adına değil, insanlık adına sürdürüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla bir hedef koyduk. O hedef; ülkemizi uyuşturucuya karşı aşılmaz, erişilmez bir kale haline getirmektir" ifadelerini kullandı. Narkokapan operasyonlarıyla yakalanan torbacıların tutuklanma oranının yüzde 95 olduğuna dikkat çeken Yerlikaya, "Bu kabine dönemimizde tutuklananların sayısı 100 bin 509" açıklaması yaptı. Yerlikaya, bu ölçekte ve eşgüdümle yürütülen çalışmaların, Türk polisinin yüksek koordinasyon kabiliyeti, sahadaki operasyonel hızı ve kararlılığını açıkça ortaya koyduğunu vurguladı.