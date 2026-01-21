DEM grup toplantısını Sınır Parkı’nda yaptı

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

DEM Parti, Suriye'deki gelişmeler sonrası grup toplantısını TBMM yerine Mardin'in Nusaybin ilçesi-Kamışlı sınırında yaptı. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın katılımıyla toplanma yerinden Sınır Parkı'na yürüyüş yapıldı, ardından grup toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya belediye eşbaşkanları ile DEM'li vekiller de katıldı. Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan konuşma yaparak Suriye'nin operasyonları durdurmasını istedi.