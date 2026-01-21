Erdoğan NBA efsanesi O’Neal ile basket sahasında buluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Basketbol Gelişim Merkezi'nde ABD'li eski NBA oyuncusu Shaquille O'Neal ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde yer alan Basketbol Gelişim Merkezi'ni ziyaret etti. Erdoğan, burada eski NBA oyuncusu Shaquille O'Neal ile bir araya geldi. Erdoğan, O'Neal'ın basketbol topunu imzaladı, daha sonra birlikte potaya basket atışı yaptı.

Buluşmada Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile sporcular da yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, buluşmaya ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. İkilinin sahada sohbet ettiği ve basketbol topuyla potaya atış yaptıkları anlar büyük ilgi gördü. NBA'in unutulmaz isimlerinden Shaquille O'Neal, 2.16 metre boyuyla NBA tarihinin en dominant uzunlarından biri olarak biliniyor.

Orlando, Lakers, Miami, Phoenix, Cleveland ve Boston formaları giyen O'Neal; güçlü fiziği, pota altındaki etkisi ve domine eden oyun tarzıyla hafızalara kazındı. 1996'da Los Angeles Lakers formasıyla 2000, 2001 ve 2002'de üst üste üç şampiyonluk, Miami Heat'te 2006'da bir şampiyonluk yaşadı. NBA kariyeri boyunca 15 kez All-Star seçilen O'Neal, 2011'de basketbolu bıraktı.