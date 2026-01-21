Kötülüğü örnek alıp şiddet uyguluyorlar

İstanbul Güngören'de 14 Ocak'ta çıkan tartışmada Atlas Çağlayan'ı (17) bıçaklayıp ölümüne sebep olan Efe Ç.'nin (15) geçmişine dair detaylar ortaya çıktı. Babasının cezaevinde olduğu öğrenilen Efe Ç.'nin, 9 yaşındayken sosyal medya hesabında bir tabancayı kapak fotoğrafı yaptığı görüldü. Bu vahim tabloya ilişkin uzman psikologlar SABAH'a değerlendirmelerde bulundu.

KORKAN DEĞİL, KORKUTAN OLMAK

Şiddetin güç gösterisi olarak algılanmasının tehlikelerine dikkat çeken Uzman Psikolog Aysu Çelenoğlu, "Gücün şiddetle eşleşmesi, silahın güçlü olma ve erkeklik sembolü haline gelmesi, 'korkan değil, korkutan olma' beklentisi çocukları; silah resimleri paylaşmakla başlayıp üzerinde kesici alet taşımayla devam eden dramatik bir sona sürükleyebilir. Ancak hiçbiri tek başına belirleyici değildir; denetimsiz çevre, rol model eksikliği ve duygusal ihmal birleştiğinde bu şiddet sarmalı anlam kazanır" dedi. Çelenoğlu sözlerine şöyle devam etti: "Babanın cezaevinde olması, model alınan figürün suçla özdeşleşmesi anlamına gelebilir. Eğer çocukta baba 'kural koyan' değil, 'kuralları ihlal eden' birine dönüşmüşse; öfke, terk edilmişlik ve sosyal utanç duyguları gelişebilir. Sağlıklı sınırlar konulmadığında çocuk, bu otorite boşluğunu şiddetle doldurmaya çalışabilir."

ONAYLANMA İHTİYACI

Uzman Psikolog Sinem Deniz ise "Küçük yaşlarda normalleşen şiddet içerikli materyaller, ergenlikte 'problem çözme yöntemi' olarak görülebilir. Ebeveyn eksikliği, çocukların savunma mekanizması olarak şiddete başvurmasına yol açabilir. Ayrıca akran grupları içerisinde onaylanma ihtiyacı, bu davranışları tetikleyebilir" diye konuştu.

"ZAYIF BENLİĞİN DIŞAVURUMU"

"Bu olay bir anlık öfke değil, uzun süredir biriken duygusal ihmaller zincirinin patlama noktasıdır" diyen Psikolog Mustafa Batuhan Yıldız, "Yan bakma gibi gerekçeler, zayıf benlik algısının dışavurumudur. Özgüveni yüksek birey, basit bir bakışı tehdit olarak algılamaz. Kendini güvende hissetmeyen birey ise en küçük uyaranı hayati saldırı olarak yorumlar" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN ANNEYLE GÖRÜŞTÜ

ATLAS Çağlayan'ın ailesini ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak anne Gülhan Ünlü'yle görüştürdü. Başkan Erdoğan, Minguzzi olayını da hatırlatarak, "Bu işin sonuna kadar peşinde olduğumuzu bakan arkadaşlarıma söyledim. Hafta sonu sizleri ziyaret etmek isterim. Atlas ne kadar güzel bir evlat. Mekânı cennet olsun. Bize ne düşüyorsa, Mahinur Hanım da her an yanınızda olacak" dedi. Acılı anne de "Benim özellikle sizin desteğinize çok ihtiyacım var. Varlığınızı o kadar hissettirdiniz ki bana umut oldu. İçime su serptiniz" diye konuştu. Soruşturmada dün de Atlas Çağlayan adına sosyal medyadan paylaşım yaptıkları belirlenen 3 kişiden 1'i daha tutuklandı. Böylelikle tutuklu sayısı 4'e yükseldi.