SON DAKİKA… Fatih Keleş’in 2. sevgilisi Tuana İyigör tek tek anlattı: Gündüz İBB fuarı akşam uyuşturucu ve fuhuş partisi!
SON DAKİKA… İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, Ekrem İmamoğlu ile A Takımının uyuşturucu ve fuhuş sarmalı tek tek ortaya çıktı! Örgüt lideri Ekrem İmamoğlu’nun da kullandığı özel jette düzenlenen uyuşturucu ve fuhuş partilerinin başrolünde İş adamlarını haraca bağlayan İBB’deki ekibin başında gelen ‘Kafa Koparan’ lakaplı İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ile İstanbul’un hafriyat işlerini tekeline alıp yıllık 200 milyon dolar gelir elde edilen firari Murat Gülibrahimoğlu vardı! Fatih Keleş’in ikinci sevgilisi Tuna İyigör’ün ifadesinde ayrıntılar şaşkınlık yarattı: Gündüz fuar, akşam alem!
İş adamlarını haraca bağlayan İBB'deki ekibin başında gelen 'Kafa Koparan' lakaplı İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve İstanbul'un hafriyat işlerini tekeline alarak yıllık 200 milyon dolara yakın gelir sağlayan firari Murat Gülibrahimoğlu'nun, örgüt lideri İmamoğlu'nun da kullandığı özel jetle uyuşturucu ve fuhuş partileri verdiği ortaya çıkmıştı.
Firari hafriyat vurguncusu Rabia Karaca'nın 2022 mayıs ayında İmamoğlu'nun A takımıyla birlikte yaptıkları Münih seferinin fotoğraflarına ulaşıldı. Daha önce de Gülibrahimoğlu'nun sevgilisi Rabia Karaca'nın da bahsettiği Münih tatilinin İBB iştiraki İSTAÇ'ın katıldığı çevre fuarı olduğu ortaya çıktı. Kadınların, sabah İSTAÇ'ın katıldığı fuara gittikleri akşamsa partiledikleri öğrenildi.
SPONSOR GÜLİBRAHİMOĞLU
İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in geçtiğimiz gün gözaltına alınan sevgilisi Tuanna İyigör'ün telefonundan çıkan görsellerde, lüks hediyeler ve tatillerin karşılığında birlikte olduklarını ortaya koydu. 2022-2023 yılında Fatih Keleş ile sevgili hayatı yaşadığını kabul eden İyigör, kendisini Keleş'le tanıştıran ismin Murat Gülibrahimoğlu olduğunu söyledi.