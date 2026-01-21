Sabah Uygulaması
  • SON DAKİKA… Fatih Keleş’in 2. sevgilisi Tuana İyigör tek tek anlattı: Gündüz İBB fuarı akşam uyuşturucu ve fuhuş partisi!

SON DAKİKA… İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, Ekrem İmamoğlu ile A Takımının uyuşturucu ve fuhuş sarmalı tek tek ortaya çıktı! Örgüt lideri Ekrem İmamoğlu’nun da kullandığı özel jette düzenlenen uyuşturucu ve fuhuş partilerinin başrolünde İş adamlarını haraca bağlayan İBB’deki ekibin başında gelen ‘Kafa Koparan’ lakaplı İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ile İstanbul’un hafriyat işlerini tekeline alıp yıllık 200 milyon dolar gelir elde edilen firari Murat Gülibrahimoğlu vardı! Fatih Keleş’in ikinci sevgilisi Tuna İyigör’ün ifadesinde ayrıntılar şaşkınlık yarattı: Gündüz fuar, akşam alem!

ATAKAN IRMAK

İş adamlarını haraca bağlayan İBB'deki ekibin başında gelen 'Kafa Koparan' lakaplı İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve İstanbul'un hafriyat işlerini tekeline alarak yıllık 200 milyon dolara yakın gelir sağlayan firari Murat Gülibrahimoğlu'nun, örgüt lideri İmamoğlu'nun da kullandığı özel jetle uyuşturucu ve fuhuş partileri verdiği ortaya çıkmıştı.

Firari hafriyat vurguncusu Rabia Karaca'nın 2022 mayıs ayında İmamoğlu'nun A takımıyla birlikte yaptıkları Münih seferinin fotoğraflarına ulaşıldı. Daha önce de Gülibrahimoğlu'nun sevgilisi Rabia Karaca'nın da bahsettiği Münih tatilinin İBB iştiraki İSTAÇ'ın katıldığı çevre fuarı olduğu ortaya çıktı. Kadınların, sabah İSTAÇ'ın katıldığı fuara gittikleri akşamsa partiledikleri öğrenildi.

SPONSOR GÜLİBRAHİMOĞLU

İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in geçtiğimiz gün gözaltına alınan sevgilisi Tuanna İyigör'ün telefonundan çıkan görsellerde, lüks hediyeler ve tatillerin karşılığında birlikte olduklarını ortaya koydu. 2022-2023 yılında Fatih Keleş ile sevgili hayatı yaşadığını kabul eden İyigör, kendisini Keleş'le tanıştıran ismin Murat Gülibrahimoğlu olduğunu söyledi.

Keleş ile Münih, Kapadokya ve Ankara'ya tatile gittiğini aktaran İyigör, Münih tatilinin sponsorunun İBB'den milyonlarca liralık vurgun yapan Murat Gülibrahimoğlu olduğunu aktardı.

EKONOMİ SINIFI ÖNLEMİ

Rabia Karaca'nın verdiği ek ifadede dikkat çekmemek için gizliliğe de önem verdikleri ortaya çıktı. Karaca, Murat Gülibrahimoğlu bu tatilimizde beni Atina aktarmalı uçurdu eşine yakalanmamak için. Münih'ten dönerken uçakta dikkat çekmememiz için bizleri ekonomi tarafında oturttu.

Kendisi ve arkadaşları business classta oturdu" ifadelerini kullandı.

PARA MİKTARLARI KONUŞULUYORDU

"Bu tatilimizde Murat bana cebinden deste deste para çıkararak, 'al istediğin alışverişi yap demişti' diyen İyigör, "Alışveriş paramı Murat'tan aldım. Cinsel birlikteliğimi sadece Fatih ile yaşıyordum. Murat Gülibrahimoğlu bu tatilde Rabia Karaca ile birlikteydi ancak kendisi başka kadınlarla da birlikte oldu" dedi.

Fatih Keleş ve Gülibrahimoğlu'nun tatilde sürekli maden ve döküm işleriyle ilgili kendi aralarında sohbette bulunduğunu söyleyen İyigör, "Bununla ilgili sohbetlerde para miktarları konuşuluyordu.Telefonumda bulunan Almanya-Münih fotoğrafları bu tatilin ispatıdır. Fatih Keleş'in İBB Spor Kulübü Başkanı olduğunu bilmiyordum. Fatih ile yaşadıklarım tamamen aşk ilişkimizden kaynaklıydı" diye konuştu.

BİRÇOK ESKORT KADIN KATILIRDI

Kapadokya tatilinde ise Murat Gülibrahimoğlu ve sevgilisi Rabia Karaca ve Fatih Keleş'le birlikte gittiklerini söyleyen İyigör, "Ben burada da Fatih ile birlikte oldum. Murat Gülibrahimoğlu bana ödemeyi villasında yaptı. Günyüzü konaklarında Fatih Keleş ile bir çok kez cinsel birliktelik yaşadım. Bu villada çok kez parti düzenlendi" derken, bu partilere İmamoğlu'nun A takımındaki İbrahim Bülbüllü, Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş'in diğer sevgilisi Ayşe Sağlam ve birçok eskort kadının katıldığını dile getirdi.

HERKESİN ÖDEMESİ FAZLADAN YAPILIRDI

Murat Gülibrahimoğlu'nun bu partilerin sonunda herkese ödemesini fazla fazla yaptığına dikkat çeken İyigör, "Kızlar da ve adamlar da uyuşturucu madde olan esrar vardı. Beraber içiyorlardı ancak ben içmedim. Murat Gülibrahimoğlu çok fazla kişi ile partilerde birlikte oluyordu" derken, striptizcilerin çağrıldığı partide kendisinin de olduğunu dile getirdi.

