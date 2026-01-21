Türk Deniz Görev Kuvveti, NATO görevine çıktı

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

NATO Müttefik Reaksiyon Kuvveti bünyesindeki NATO Amfibi Görev Kuvveti Komutanlığı ve Çıkarma Kuvveti Komutanlığı'nın görev faaliyetleri 1 Temmuz 2025-30 Haziran 2026 tarihleri arasında Türk Deniz Kuvvetleri'ne devredildi. Bu kapsamda NATO Amfibi Görev Kuvveti Komutanlığı ve Çıkarma Kuvveti Komutanlığı Karargahları, TCG Anadolu, TCG Derya, TCG İstanbul, TCG Kınalıada, Amfibi Çıkarma Araçları, 1 Amfibi Deniz Piyade Taburu, 9 genel maksat ve taarruz helikopteri, 3 Bayraktar TB-3 SİHA'dan ve toplam 1500 personelden oluşan Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti (ATDGK) görevlerini icra etmek üzere Foça Deniz Üs Komutanlığı'ndan uğurlandı. Türk Deniz Kuvvetleri Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, "Yerli ve milli imkânlarla inşa edilmiş gemilerimizden oluşan görev kuvveti, disiplini ve eğitim seviyesiyle NATO'da emsal gösterilen amfi personelimiz, bünyesindeki SİHA'lar ve helikopterlerden oluşan hava gücüyle Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti alan dışı harekât kabiliyetlerimizi, TSK'nın uluslararası görevlerindeki etkinliğini bir kez daha ortaya koyacak" dedi.