Uyuşturucu imalathanesıne baskın

İstanbul'da düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde imalatı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı. Aramalarda 41 kilo 883 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, Beylikdüzü'nde uyuşturucu madde imalatı ve satışı yapılan iki adrese ve bir araca eşzamanlı baskın yaptı. Uyuşturucu satıcısı olduğu belirtilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 41 kilo 883 gram kısaca "MET" olarak adlandırılan metamfetamin maddesi, 9 kilo 900 gram kimyasal katkı maddesi, paketlenerek satışa hazır hale getirilen uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan bir hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 32 bin 620 lira nakit para ve yine uyuşturucu madde imalatında kullanılan çeşitli malzeme ve aparatlar ele geçirildi. Suçüstü yakalanan şüpheliler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.