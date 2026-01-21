Yaşayan ölüler gibiyiz

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin yaşamını yitirdiği facianın üzerinden bir yıl geçti. Dava sürecinde verilen mahkûmiyet kararları acılı ailelerin yüreğine bir nebze su serpmişti. Ancak Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, sanıklara verilen cezaların hafifletilmesi talebiyle istinaf mahkemesine başvurması ailelerin tepkisini çekti. Facianın bir kaza değil, insan eliyle yapılmış ihmaller zincirinin sonucu olduğunu vurgulayan aileler, SABAH'a konuştu:

'BİR YIL ACIYLA GEÇTİ'

Ömür Kotan'ın annesi Zeynep Kotan: Bir yılımız hem acımızla hem de adalet arayışıyla geçti.

Nehir (16) ve Doruk'un (13) annesi Duygu Can: Doğum günlerini mezar başında kutluyoruz. Her özel gün, her hatıra kalbimizi yeniden dağlıyor.

Kızını Feray Kanbolat'ı ve torunu Oya Kanbolat'ı kaybeden Sema Şahin: Bu bir doğal afet değil, insan eliyle yapılmış kötülük. Organize bir ihmal zinciri var. Hiç kimse çıkıp 'Ben sorumluyum' demedi. Birilerinin açgözlülüğü, ihmali ve sorumsuzluğu onları öldürdü. Uykularımızdan ağlayarak uyanıyoruz. Evladını toprağa vermiş bir annenin kalbi bir daha asla eskisi gibi atmıyor. Tek istediğimiz adalet.

'İÇİMİZDE HAYAT KALMADI'

Faciada eşi Ceren Yaman Doğan'ı ve kızı Lalin Doğan'ı (16) kaybeden Rıfat Doğan: Biz yaşamıyoruz, nefes alıyoruz sadece. İçimizde hayat diye bir şey kalmadı. Eskiden evimizde kahkaha vardı; şimdi ocak yanmıyor, yemek pişmiyor. Sabahları bomboş bir eve uyanıyorum. Her köşe, her eşya eşimi ve kızımı hatırlatıyor. Bizim için hayat, o yangın gecesinde bitti.

YENİ SUÇ DUYURUSU

Kayak kampına katılan ve yangında hayatını kaybeden lise öğrencisi Eren Bağcı'nın babası Rıza Eray Bağcı, kamp sorumlusu kulüp başkanı Metin Güneş ile eğitmenler Ege Aydın ve Yiğit Akgün'ün ihmallerinin bulunduğunu belirterek suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti.