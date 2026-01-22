Bakan Bayraktar: "Hedeflerimize emin adımlarla yürüyoruz"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yeni ultra derin deniz sondaj gemileri hakkında paylaşımda bulundu. Filoya katılan yeni gemilerin göreve hazırlandığını belirten Bakan Bayraktar, "Filomuzun en yeni üyeleri olan Yıldırım Karadeniz’de, Çağrı Bey ise Somali denizlerinde ilk sondaj faaliyetlerini gerçekleştirecek. Hedeflerimize emin adımlarla yürüyoruz" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin enerji filosuna eklenen yeni ultra derin deniz sondaj gemileri Çağrı Bey ve Yıldırım, ilk görevlerine Mersin'in Taşucu Limanı'nda hazırlanıyor. Bu kapsamda yeni seferlerine çıkacak olan gemiler için açıklamada bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han'ın ardından filomuza kattığımız dev sondaj gemilerimiz göreve hazırlanıyor" dedi.
GEMİLER SEFERE HAZIR
Filoya yeni katılan sondaj gemilerinin hazırlandığını ve sefere hazır olduğunu belirten Bakan Bayraktar, "Filomuzun en yeni üyeleri olan Yıldırım Karadeniz'de, Çağrı Bey ise Somali denizlerinde ilk sondaj faaliyetlerini gerçekleştirecek" açıklamasında bulundu.
HEDEFLERİMİZE EMİN ADIMLARLA YÜRÜYORUZ
Bakan Bayraktar, şöyle devam etti: "Mavi Vatan'da ve okyanuslarda bayrağımızı dalgalandıran bu güçlü simgeler teknik kapasitemizin ve kararlılığımızın en somut nişaneleridir. Kendi filomuz, millî teknolojimiz ve mühendislerimizle enerjideki büyük hedeflerimize emin adımlarla yürüyoruz."
