Bakan Bayraktar: "Hedeflerimize emin adımlarla yürüyoruz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yeni ultra derin deniz sondaj gemileri hakkında paylaşımda bulundu. Filoya katılan yeni gemilerin göreve hazırlandığını belirten Bakan Bayraktar, "Filomuzun en yeni üyeleri olan Yıldırım Karadeniz’de, Çağrı Bey ise Somali denizlerinde ilk sondaj faaliyetlerini gerçekleştirecek. Hedeflerimize emin adımlarla yürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 22 Ocak 2026 21:21 Son Güncelleme: 22 Ocak 2026 21:25

Türkiye'nin enerji filosuna eklenen yeni ultra derin deniz sondaj gemileri Çağrı Bey ve Yıldırım, ilk görevlerine Mersin'in Taşucu Limanı'nda hazırlanıyor. Bu kapsamda yeni seferlerine çıkacak olan gemiler için açıklamada bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han'ın ardından filomuza kattığımız dev sondaj gemilerimiz göreve hazırlanıyor" dedi.

GEMİLER SEFERE HAZIR Filoya yeni katılan sondaj gemilerinin hazırlandığını ve sefere hazır olduğunu belirten Bakan Bayraktar, "Filomuzun en yeni üyeleri olan Yıldırım Karadeniz'de, Çağrı Bey ise Somali denizlerinde ilk sondaj faaliyetlerini gerçekleştirecek" açıklamasında bulundu.